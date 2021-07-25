Corona'nın insandan insana bulaştığını saklamışlar

Her yıl çok sayıda bilimsel araştırmanın yer aldığı, saygın tıp dergisi Lancet’in corona virüsü ile ilgili bazı gerçekleri kamuoyuna duyurmadığı iddiası ortalığı karıştırdı.







İngiliz Sir Jeremy Farrar’ın ortaya attığı iddiaya göre Lancet, Covid-19’un insandan insana geçtiği gerçeği uzun bir süre sakladı. Çin yönetiminin bu konuda dergi yönetimine baskı yaptığını iddia eden Farrar, “Covid-19 salgınının ilk günlerinde virüsün insandan insana geçtiği bilgisini yayınlamadılar. Semptom göstermeyenlerin de hastalığı bulaştırabileceğine dair somut kanıtları paylaşmadılar” dedi.





Farrar, bazı cesur Çinli bilim insanlarının hapsi ve hatta ölümü göze alarak o dönemlerde uluslararası kamuoyunu sosyal medya aracılığıyla uyarmaya çalıştığını aktardı.





İddialar özellikle İngiltere kamuoyunda gündem oldu. İngiliz siyasetçi Bob Seely, “Her saniyenin önemli olduğu bir dönemde Lancet’in bazı bilgileri ‘özel haber’ kisvesi altında bekletmesi kabul edilemez. Dergi yönetimi bu bilgiyi bir an önce paylaşmalıydı” diyerek tepki gösterdi.





Sir Jeremy’nin kitabında, 2019’un sonlarında Çin’e giden Hollandalı profesör Thijs Kuiken’in araştırmasının Lancet tarafından yayınlanmadığı belirtildi. Profesör Kuiken’in hazırladığı ve 16 Ocak 2020’den gönderdiği araştırmada virüsün insandan insana bulaşabildiğine dair kritik kanıtlar olduğu kaydedildi. Kuiken’in ısrarla bu araştırmayı Lancet’in yayınlaması gerektiğini de söylediği vurgulandı.



