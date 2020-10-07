Samanyolu Haber /Sağlık / Korona'nın tek iyi özelliği keşfedildi /07 Ekim 2020 10:13

Korona'nın tek iyi özelliği keşfedildi

Amerikalı bilim insanlarının yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) beklenmedik bir özelliğini keşfettikleri, buluşa göre SARS-CoV-2’nin acıyı "uyuşturma" yeteneğine sahip olduğu bildirildi.

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Pain dergisinde yayınlanan verilere göre yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) acıyı "uyuşturma" özelliği bulunuyor.

Araştırmacılar, anestezi etkisinin Koronavirüs'ün insan hücrelerine nüfuz etmesini sağlayan S-proteininin ACE2 reseptörü ve diğer maddelerle birleşmesi ile elde edildiğini ifade ediyor.

Araştırmaya göre acı hislerinden sorumlu olan sinyallerin bozulma durumu, Neuropilin 1 (proteini) ve vasküler endotelyal büyüme faktörü olan sinyal proteini VEGF-A'nın katılımıyla ortaya çıkıyor.

ANESTESİ ÖZELLİĞİ KEŞFEDİLDİ

Bilim insanları böylelikle, hasta kişinin aslında sağlık durumunda herhangi bir bozulma fark etmediği Covid-19’un semptomsuz seyrinin muhtemel sebebini keşfetmiş oldu.

Araştırmacılar, özellikleri anestezi uzmanları için yararlı olabileceğinden, Neuropilin 1'in özelliklerini daha ayrıntılı bir şekilde incelemeyi planlıyor.
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