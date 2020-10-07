Korona'nın tek iyi özelliği keşfedildi

Pain dergisinde yayınlanan verilere göre yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) acıyı "uyuşturma" özelliği bulunuyor.







Araştırmacılar, anestezi etkisinin Koronavirüs'ün insan hücrelerine nüfuz etmesini sağlayan S-proteininin ACE2 reseptörü ve diğer maddelerle birleşmesi ile elde edildiğini ifade ediyor.





Araştırmaya göre acı hislerinden sorumlu olan sinyallerin bozulma durumu, Neuropilin 1 (proteini) ve vasküler endotelyal büyüme faktörü olan sinyal proteini VEGF-A'nın katılımıyla ortaya çıkıyor.





ANESTESİ ÖZELLİĞİ KEŞFEDİLDİ





Bilim insanları böylelikle, hasta kişinin aslında sağlık durumunda herhangi bir bozulma fark etmediği Covid-19’un semptomsuz seyrinin muhtemel sebebini keşfetmiş oldu.





Araştırmacılar, özellikleri anestezi uzmanları için yararlı olabileceğinden, Neuropilin 1'in özelliklerini daha ayrıntılı bir şekilde incelemeyi planlıyor.