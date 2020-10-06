Samanyolu Haber /Sağlık / Coronavirus ciltte 9 saat canlı kalabiliyor /06 Ekim 2020 10:33

Coronavirus ciltte 9 saat canlı kalabiliyor

Araştırma sonuçlarına göre Coronavirus, cilt üzerinde influenza A virüsüne kıyasla 4 kattan daha fazla hayatta kalabiliyor.

SHABER3.COM

Japonya’da yapılan yeni bir çalışma Coronavirus'ün (Covid-19) insan derisinde 9 saate kadar kalabileceğini ortaya çıkardı.

Japonya’daki Kyoto Prefectural Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yapılan araştırmada Coronavirus'ün ciltteki hayatta kalma süresinin influenza A virüsüne kıyasla 4 kattan daha fazla olduğu test edildi. Halk arasında grip olarak bilinen influenza A virüsü deride 2 saat kalıyorken Coronavirüs'te bu sürenin 9 saate kadar çıktığı belirtildi. 

ARAŞTIRMAYI YAPAN EKİP, EL YIKAMANIN ÖNEMİNİ VURGULADI 

Araştırmayı yapan ekip Coronavirus'ün temas yoluyla bulaşmasını önlemek amacıyla bu çalışmaların ve el yıkamanın önemini vurguladı.
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