Coronavirus ciltte 9 saat canlı kalabiliyor

Japonya’da yapılan yeni bir çalışma Coronavirus'ün (Covid-19) insan derisinde 9 saate kadar kalabileceğini ortaya çıkardı.





Japonya’daki Kyoto Prefectural Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yapılan araştırmada Coronavirus'ün ciltteki hayatta kalma süresinin influenza A virüsüne kıyasla 4 kattan daha fazla olduğu test edildi. Halk arasında grip olarak bilinen influenza A virüsü deride 2 saat kalıyorken Coronavirüs'te bu sürenin 9 saate kadar çıktığı belirtildi.





ARAŞTIRMAYI YAPAN EKİP, EL YIKAMANIN ÖNEMİNİ VURGULADI





Araştırmayı yapan ekip Coronavirus'ün temas yoluyla bulaşmasını önlemek amacıyla bu çalışmaların ve el yıkamanın önemini vurguladı.