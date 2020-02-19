Coronavirüs İran'a da sıçradı...

İran'ın Kum kentinde yeni koronavirüs nedeniyle iki kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.



sol.org.tr'de yer alan habere göre İran'ın Kum kentinde yeni koronavirüs (COVİD-19) testi sonuçları pozitif çıkan iki kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.





Mehr haber ajansına göre Kum kentinde bulunan Tıbbi Bilimler Üniversitesi Başkanı tarafından yapılan açıklamada, COVİD-19 test sonuçları pozitif çıkan İki İranlının solunum rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.





İran Sağlık Bakanlığı'ndan daha önce yapılan açıklamada Kum kentinde iki kişide COVİD-19 tespit edildiği belirtilmişti.