Samanyolu Haber /Gündem / Coronavirüs İran'a da sıçradı... /19 Şubat 2020 21:58

Coronavirüs İran'a da sıçradı...

Çin'in Vuhan bölgesinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılma eğilimi göstermeye devam eden koronavirüs İran'a da sıçradı. Kum kentinde virüs bulaşan 2 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

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İran'ın Kum kentinde yeni koronavirüs nedeniyle iki kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

sol.org.tr'de yer alan habere göre İran'ın Kum kentinde yeni koronavirüs (COVİD-19) testi sonuçları pozitif çıkan iki kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Mehr haber ajansına göre Kum kentinde bulunan Tıbbi Bilimler Üniversitesi Başkanı tarafından yapılan açıklamada, COVİD-19 test sonuçları pozitif çıkan İki İranlının solunum rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

İran Sağlık Bakanlığı'ndan daha önce yapılan açıklamada Kum kentinde iki kişide COVİD-19 tespit edildiği belirtilmişti.
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