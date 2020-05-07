Coronavirüs'e yakalanan sanatçı Madonna iyileşti

Durumunu Instagram hesabından 15 milyon hayranı ile paylaşan Madonna, başta sadece normal ancak şiddetli bir grip geçirdiğini zannettiğini anlatarak hastalığın semptomlarının 7 hafta önce Paris konseri sırasında başladığını ifade etti.







Madonna kendini iyi hissetmediği için Paris'te yalnızca bir gece konser verebilmiş ve geri kalan konserler 'sakatlanma' gerekçe gösterilerek iptal edilmişti.





Virüsün bulaştığının vücudunda oluşan antikorlar sayesinde anlaşıldığını aktaran Madonna, "Şükürler olsun ki şimdi gayet iyiyim" dedi. Madonna'nın sahne ekibindeki pek çok kişide daha benzer antikorların oluştuğu tespit edildi.

