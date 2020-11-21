Coronaya yakalananlar bir daha hasta olur mu? soruna Oxford Üniversitesi'nden cevap

Koronavirüs pandemisi ikinci dalgayla devam ediyor. Dünya çapında enfekte olanların sayısı 55 milyonu aşarken, 1.3 milyondan fazla insan da yaşamını yitirdi.





Bilim insanların da virüsle ilgili araştırmaları da tüm hızıyla devam ederken, en çok merak edilenlerden biri de yakalanan birinin ikinci kez olma ihtimalinin olup olmadığı yönünde…





İngiltere'de Oxford Üniversitesi, Covid-19’ yakalananların altı ay içinde yeniden koronavirüs olmalarının çok düşük bir ihtimal olduğunu açıkladı.





Oxford Üniversitesi, 12 bin sağlık çalışanının katıldığı bir koronavirüs bağışıklığı araştırması gerçekleştirdi.





Araştırma ekibi, 12 bin kişinin 30 hafta boyunca takip edildiği araştırma sonucunda ortaya çıkan raporda, koronavirüsü geçiren kişilerin kısa vadede tekrar corona virüs olmayacaklarından neredeyse emin olduklarını ifade etti.





Araştırma ekibi, koronadan iyileşen kişilerin 6 boyunca bağışıklık kazandığını belirterek elde ettikleri sonucu iyi haber olarak değerlendirdi.





Oxford Üniversitesi’nde Bulaşıcı Hastalıklar Profesörü ve araştırma üzerinde çalışan David Eyre, ” En azından kısa vadede, COVID-19 olan çoğu insanın tekrar olmayacağından emin olabiliriz. Enfeksiyondan korumanın daha uzun sürüp sürmediğini öğrenmek için çalışma devam ediyor” dedi.