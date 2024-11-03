Çorum'da korkutan patlama: Ölü ve yaralılar var

Çorum, Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi’ndeki 6 katlı Hilal Apartmanı’nda saat 14.30 sıralarında patlama oldu. Doğal gaz kaynaklı olduğu belirtilen patlama, büyük paniğe neden oldu. Patlamada apartmanda ve çevresindeki binalarda hasar oluştu. Yaralıların olduğu belirtilirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.





1 ÖLÜ, 16 YARALI

Çevredeki binalar tahliye edildi, cadde trafiğe kapatıldı, bölgeye güvenlik şeridi çekildi.





Gazete Duvar'da yer alan habere göre Vali Ali Çalgan, ilk belirlemelere göre, 5 katlı binanın üçüncü katında doğal gaz patlaması meydana geldiğini söyledi. Çalgan, "Olayda bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Çok sayıda vatandaşımız da yaralandı. Yaralılar bölgedeki sağlık kuruluşlarına nakledildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor" dedi.





Habertürk TV'de konuşan Çalgan, 16 kişinin yaralandığını belirterek 3'ünün durumunun ağır olduğunu belirtti.





BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından patlamaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hilal Apartmanı isimli binada meydana gelen patlamada 1 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetmiş 16 vatandaşımız yaralanmıştır. İlk belirlemelere göre doğal gaz patlaması olduğu değerlendirilmekte. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmış olup olayı tüm yönleriyle incelenmekte. Sorumluluğu olan kişi ve kişiler hakkında adli yönden gereğinin en kısa sürede yapılacağı hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."