Coşkun Sabah: Benden duymuş olun, bu kış yumurtayı 2,5-3 liraya yiyeceksiniz

Sanatçı Coşkun Sabah, girdiği yumurta işinde yem fiyatlarına gelen zamlara tepki gösterdi. Tavuk yeminin yüzde 200 zam zamlandığını belirten Coşkun Sabah, “Hayatımda böyle zam görmedim. Kışın yumurtanın tanesi 2.5-3 liraya yükselecek.’’ dedi.





Harbiye’deki kongre merkezi çıkışında konuşan sanatçı Coşkun Sabah, Eskişehir, Bilecik ve Bursa illerine 15 bin adet yumurta sattığını ve işlerinin iyi gittiğini söyledi. Son dönemde yumurta fiyatlarına gelen zamlara değinen Sabah, buna yem maliyetlerinin yüzde 200 zamlanmasının neden olduğunu belirtti.





’34 BİN LİRA ÖDÜYORDUM, ŞİMDİ 65 BİN LİRA’





Snob Magazin’de yer alan habere göre, geçen yıl marttan bu yana tavuk yeminin yüzde 200 zamlandığını ve üreticinin bu yüzden yumurtayı zamlı olarak sattığını söyleyen Sabah, şöyle konuştu: “Fiyatlar konusunda bilinmeyen bir şey var. Tavuk yemle beslenir, yem inanılmaz pahalı. Ben mart ayında girdim bu işe. Mart’tan bu yana yüzde 200 zam var. Bu Türkiye’de rekor zam. Hayatımda böyle zam görmedim. Haftalık tavuk yemine 34 bin liraya ödüyordum, şimdi 65 bin lira veriyorum haftalığına. Bu zamları yansıtıyoruz biz, bunların sonucunda böyle oldu.”





‘VATANDAŞ YUMURTANIN TANESİNİ 2.5, 3 LİRAYA YİYECEK’





Sektöre girdiği için pişman olmadığını ve satışların iyi olduğunu Sabah, yumurtanın daha da zamlanabileceğinin belirtip “Üzülerek söylüyorum bu kış vatandaş yumurtayı 2.5-3 liraya tanesini yiyecek, benden duymuş olun” dedi.





AKP rejimine yakınlığıyla bilinen Coşkun Sabah, 2018 yılında Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği’ne (MESAM) başkanlığına kayyum olarak atanmıştı.