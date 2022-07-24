Samanyolu Haber /Dünya / Covid-19’a yakalanan Biden hakkında yeni açıklama /24 Temmuz 2022 21:56

Covid-19’a yakalanan Biden hakkında yeni açıklama

ABD Başkanı Joe Biden’ın doktoru Kevin O’Connor yayınladığı mektup ile Covid-19’a yakalanan Biden’ın "Paxlovid" ilacıyla devam eden tedavisinde 3 günün geri kaldığını ve sağlık durumunun iyiye gittiğini açıkladı. Biden’da görülen baskın semptomun boğaz ağrısı olduğu ifade edildi.

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ABD Başkanı Joe Biden, 21 Temmuz’da Covid-19’a yakalanmış ve kendisini izole etmişti. Biden’ın doktoru Kevin O’Connor yayınladığı mektup ile Covid-19’a yakalanan Biden’ın "Paxlovid" ilacıyla devam eden tedavisinde 3 günün geri kaldığını ve sağlık durumunun iyiye gittiğini açıkladı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre mektupta, “Semptomları önemli ölçüde iyileşmeye devam ediyor. Şu anda baskın semptomu boğaz ağrısı. Bu büyük ihtimalle vücudu virüsü temizlediğinden ve bu nedenle lenfoid aktivasyonunun bir sonucu” denildi.

Biden’ın burun akıntısı, öksürük ve vücut ağrılarının önemli ölçüde azaldığı aktarılan mektupta, “Nabzı, kan basıncı, solunum hızı ve ateşi normal” denildi. Biden’ın tedaviye olumlu yanıt verdiği ifade edilen mektupta, Paxlovid tedavisine planlandığı gibi devam edileceği belirtilerek, Biden’ın nefes darlığı yaşamadığı ve kan sulandırıcı olarak düşük doz aspirin tedavisi uygulandığı ifade edildi.

Covid-19’un Omicron mutasyonun alt mutasyonu BA5’e dikkat çekilen mektupta, söz konusu mutasyonun bulaşıcı olduğu ve karantina gerektirdiği belirtildi. Öte yandan O’Connor dün yayınladığı mektupta, Biden’a yüksek ihtimalle Omicron’un alt mutasyonu BA5 olduğunu tespit ettiklerini belirtmişti.
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