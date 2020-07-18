Covid-19 aşı çalışmalarında umut veren gelişme

Vanderbilt Üniversitesi Aşı Merkezi, Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Harvard Üniversitesi Tıp Fakülesinden bilim insanlarının katılımıyla gerçekleştirilen bir araştırmada, sentetik antikorların hayvan denemelerinde Covid-19 hastalığına karşı etkili olduğu bulundu.





Nature dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, bazı sentetik antikorların güçlü nötralize edici etkinlik gösterdiği ve virüsün insandaki ACE2 reseptörüne bağlanmayı engellediği tanımlandı.









İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz, 24TV'ye konuyla ilgili açıklamada bulunarak, bu çalışmayı çok yakından takip ettiğini ve çok ümit verici bulduğunu vurguladı.





ABD'de Jackson Laboratuvarı Enstitüsünde Başaraştırmacı olarak görev yapan Unutmaz, çalışmanın Ocak ayından beri sürdüğünü belirterek, "akıllı füze" olarak tarif ettiği antikorlar üzerine pek çok çalışma olduğunu söyledi.





Unutmaz, "Amaç bunları laboratuvar düzeyinde üretmek. Ve spesifik olarak akıllı füzenin gidip virüsün anahtar kısmına yapışması gerekiyor. Virüsün başka yerlerine yapışırsa çok fazla etkili olamıyor. Eğer o anahtara yapışırsa virüs kilidi açamıyor ve hücrenin içine giremiyor" diye konuştu.





HEM TEDAVİ EDİCİ, HEM DE KORUYUCU

Çalışmayı diğer antikor araştırmalardan ayıran özelliklere de değinen Unutmaz, "Bu çalışmanın özelliği, tam o anahtar, can alıcı noktasına bağlanacak antikorlar geliştirdiler. Ve bunun daha da ötesinde maymun deneylerinde koruyucu olduğunu, yani siz bu antikoru veriyorsunuz sonra maymunu enfekte ediyorsunuz, maymun hala korunuyor" diye belirtti.





Unutmaz sözlerine şu şekilde devam etti:





"O virüsü yok edebiliyor, bir bu etkisi var. Bir de fare deneylerinde de önce virüs veriliyor, fare enfekte oluyor, hastalanmaya başlıyor, antikoru verdiğiniz zaman hastalığı önlemiş oluyorsunuz. Hem tedavi edici önemi var, hem de koruyucu etkisi var. O bakımdan ümit verici."





Unutmaz, sentetik antikorların hayvan denemelerinde etki gösterdiğini ve insan deneylerinin yeni başlamak üzere olduğunu sözlerine ekledi. Başka firmaların da bu yöntem üzerine çalıştığı ve ilacın tedavi amaçlı piyasaya çıkmasının birkaç ay süreceği belirtiliyor.