Covid-19 aşı fiyatı belli oldu

Pfizer, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) hükûmeti ile temmuz ayında 1,95 milyar dolarlık anlaşma imzaladı. İki doz halinde uygulanan aşının ABD’deki fiyatlandırılmasında doz başına 19,50 dolar (159 TL), iki dozunun ise 39 dolar olacağı bildirildi.



ALMANYA AŞIYI 2021’İN İLK ÇEYREĞİNDE BEKLİYOR

Bu arada Almanya Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada aşının 2021'in ilk çeyreğinden önce alınmayacağı ifade edildi.

Açıklamada, “Olumlu bir risk-fayda oranının teyit edilebileceği varsayılırsa ilk onayların en erken 2021’in ilk çeyreğinde gelmesi bekleniyor.” denildi.

TİCARİ Mİ OLACAK, BAZI ÜLKELERE MALİYETİNE Mİ VERİLECEK?





BioNTech'in strateji başkanı Ryan Richardson aşının piyasa ortalamalarının altında olacağını söyledi. Fakat geliştirme çalışmaları sırasında devlet yardımlarını reddeden Pfizer'ın aşıya yaklaşımı rakiplerinden biraz farklı.





Aşı çalışmalarını sürdüren Johnson&Johnson ve AstraZeneca ilacı kâr amacı gütmeksizin maliyetine yakın düzeylerde piyasaya sürme sözü verdi.





Pfizer ve BioNTech önde gelen 10 ilaç üreticisi arasında ciddi manada devlet yardımı almayan tek konsorsiyum durumunda. Pfizer araştırma-geliştirme (AR-GE) esnasında yaklaşık 2 milyar doları kendi kaynaklarından karşıladı ve bu sebeple aşıya ticari bir yatırım gözüyle bakıyor.





BioNTech'in durumu ise biraz faklı. Alman biyomedikal araştırma şirketi Alman hükûmetinden 375 milyon euro destek Avrupa Yatırım Bankası'ndan ise 100 milyon euro kredi aldı.