Covid-19 aşılarını kim, neden reddediyor

Karşıtlık oranı erkeklerde daha fazla





Cumhuriyetçilerin yüzde 46’sı aşı olmadı





Sağlık çalışanlarının yüzde 17’si aşı olmak istemiyor





Eğitim ve aşı denklemi





İnsanlar neden aşı olmayı reddediyor?





Aşının yan etkilerine karşı kaygı oranı fazla





ABD’de şu anda 100 binin üzerinde kişi Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılıyor ve her gün 1000’den fazla insan ölüyor.ABD’li sivil toplum kuruluşu Kaiser Aile Vakfı’na göre, ölenlerin yüzde 98’inden fazlası aşılanmamış kişiler. Aşıyı reddeden ya da aşıya karşı dirençli olan kesimler arasında ‘muhafazakar’ kesim öne çıkıyor. Bununla beraber medya da azımsanmayacak ölçüde etkili. Cumhuriyetçilere yakınlığıyla bilinen FOX’u izleyenlerde aşı karşıtlığı oranı diğer medya kuruluşlarına göre birinci sırada yer alıyor.Aşı karşıtlığına neden olan en önemli etkenlerden biriyse, aşıya ve üretici firmalara olan güven. Bir çoğu hala hem aşılara hem de firmalara güvenmiyor. Diğer yandan aşının klinik testlerinin çok hızlı bir şekilde sonuçlandığı için kaygı duyanların sayısı da fazla.Forbes dergisinden Robert Hart’ın haberine göre, Covid-19’un artık ‘aşılanmamışların pandemisi’ haline geldiği gerçeği halk sağlığı uzmanlarının arasında en etkin görüş. Bununla birlikte, milyonlarca ABD’li hala aşılanmamayı seçiyor. Dahası ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) Pfizer/BioNTech aşısını onaylamış olması da sonuçları değiştirmedi. İnsanların aşıya karşı dirençleri devam ediyor.18-29 yaş grubunun yüzde 21’i aşı olmayacağını söylediBuna göre 18-29 yaş aralığındakilerin yüzde 21’i hiçbir zaman aşı olmayacağını söyledi. Bu yaş grubundan en az bir doz aşılanmış kişilerin oranı ise yüzde 57.30-49 yaş aralığındaki gruptan yüzde 19’u aşı olmayacağını söylüyor. (Bu grubun yüzde 58’i en az bir doz aşı olmuş.)Erkeklere nazaran daha az kadın (yüzde 10) aşıyı reddedeceğini söyledi. Kadınların yüzde 71’i ‘muhtemelen aşı olacağını’ söylerken bu oran erkeklerde yüzde 63.Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri’nin (CDC) raporuna göre aşılanmışların yüzde 53’ü kadın, yüzde 47’si ise erkek.Cumhuriyetçilerin yüzde 46’sı henüz hiç aşı olmadı. Aralıkta yüzde 42’i kesinlikle aşı olmayacağını söylerken, mart ayında bu oran yüzde 29’du. Son ankette ise bu oran yüzde 20’ye düştü. Ancak yine de anketlerde ne yüksek aşı reddi olan grup Cumhuriyetçiler.Demokratlarda ise yüzde 5’i ‘asla aşı olmayacağını’ kaydetti. Yüzde 86’sı ise en az bir doz aşı olduğunu bildirdi.Evanjelikler’in yüzde 44’ü aşı olmadı. Halk Dinleri Araştırma Enstitüsü’ne göre bu dini grup, Hispanikler’le birlikte, ‘aşı olduklarını veya aşı olmayı planladıklarını söyleme olasılığı en düşük’ grup.Evanjelikler’in yüzde 24’ü hiçbir zaman aşı olmayacağını söylüyor. Bu, ankete katılan dini gruplar arasında en yüksek oran.Tarım işçilerinin yüzde 37’si aşı olmayacağını söylerken bunu yüzde 27’yle inşaat sektörü, 24’le yiyecek-içecek sektörü takip ediyor.Tekonoloji sektöründe yüzde 12 aşı olmayacağını söylerken yüzde 71 aşılandı.Sağlık çalışanlarının ise yüzde 17’si aşı olmak istemiyor. Yüzde 68’i ise en az bir doz aşı yaptırdığını belirtti.Ankete göre aşı olma isteği eğilimi, eğitim seviyesi yükseldikçe keskin bir düşüş gösteriyor.Üniversitelerde mezunların yüzde 10’u aşı olmayacağını söylerken, mezuniyet sonrası eğitimine devam edenler, yani yüksek lisans yapanlarda ise bu oran yüzde 7.Mezunların yüzde 78’i, yüksek lisans yapanların ise yüzde 83’ü aşı olduğunu bildirdi.Aşı olmak istemeyen yetişkinlerin yüzde 75’i hem Covid-19’a hem de aşılara şüpheli yaklaşıyor.Kaiser Aile Vakfı’nın anketine göre aşıyı reddedenlerin yüzde 90’ı ‘Covid-19’dan hastalanma konusunda endişelenmediklerini ve aşıların işe yaradığına da ikna olmadıklarını’ aktardı.Aşı olmayı düşünmeyenlerin yüzde 17’si aşı şirketlerine, yüzde 12’si ise aşılara güvenmiyor.Yetişkinlerin en az yüzde 36’sı aşının yapacağını düşündüğü yan etkilerden kaygılı.Ankete göre aşı olmaya açık olanların en büyük endişe kaynağı olası yan etkiler oldu.Ankete katılanların yüzde 31’ine göre aşılar klinik deneylerden çok hızlı geçti.Aşılanmamış kişilerin yüzde 14’ü aşıların Covid-19’da ölümleri önlemede etkili olmadığına inanıyor. Yüzde 19’u ise hastaneye kaldırılmayı ya da ciddi hastalıkları önlediğine inanmıyor. Aşı olmuş kişilerde ise yüzde 2 oranında bir kesim benzer görüşlere sahip.