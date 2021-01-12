Samanyolu Haber /Gündem / Covid-19 aşısı yaptıracaklardan ‘rıza formu’ alınacak /12 Ocak 2021 15:06

Covid-19 aşısı yaptıracaklardan ‘rıza formu’ alınacak

Türkiye’de koronavirüs aşısı yaptıracaklardan ‘rıza formu’ alınacağı duyuruldu. Aşı ilk olarak sağlık çalışanları, 65 yaş üstü, Emniyet mensupları, öğretmenler ve huzurevi çalışanlarına yapılacak.

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Kovid-19 aşısı yaptıranlardan rıza formu alınacağı bildirildi. Hürriyet’in haberine göre, Çin’den getirilen 3 milyon dozluk koronavirüs aşısının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarlarındaki analiz sonuçlarında sona gelindi.
 
Aşıları taşıyacak tırlar da hazırlandı. Aşılama önce sağlık çalışanları, 65 yaş üstü, Emniyet mensupları, öğretmenler ve huzurevi çalışanlarına yapılacak. Aşı yapılanlara “hastaya konulan teşhis, uygulanacak tedavi ve oluşabilecek riskler açısından bilgilendirme ve tıbbı işlem için hastanın rızasına alma” amacı taşıyan ONAM formu imzalatılacak.

Rutin olarak yapılan 13 aşıda alınmayan bu belgenin, salgın döneminde acil aşılama kararı alınması ve bu aşıların henüz ruhsat almamaları nedeniyle sorumluluğun vatandaşla paylaşılması için gerektiği öğrenildi. İki doz arasındaki sürenin açılmasına, yani 28 gün olmasına Bilim Kurulu karar verdi. İnaktif aşılarda iki dozun arası ne kadar açılırsa, o kadar etkin olduğu belirtiliyor.

SAĞLIK BAKANI TARİHİ TUTTURAMADI
Hükumet yetkilileri, Alman BioNTech’le yapılan anlaşma gereği ilk 500 bin aşının da 10 gün içinde Türkiye’de olacağını öne sürdüler. İktidar, Çin’den alınan Sinovac aşısı için de Aralık ayının birçok gününe işaretle “Aşı gelecek” açıklamaları yapmış, aşılar birçok değişik tarih açıklamasının ardından 30 Aralık’ta Türkiye’ye getirilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise ilk açıklamasında 11 Aralık’ta Türkiye’de aşılamanın başlayacağını bildirmişti.
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