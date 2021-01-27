COVID-19 atlatanlarda sıra dışı bağışıklık özelliği saptandı

Rusya’daki St. Petersburg Pasteur Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü Direktörü Areg Totolyan, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatanlarda sıra dışı bir bağışıklık özelliği saptadıklarını söyleyerek, hastaların iyileştikten bir-iki ay sonraki süreçte bağışıklık seviyelerinde bir düşüş gözlendiğini kaydetti.







Sputnik ajansında yer alan haberde İyileşme sürecinde olan hastaların gözlemlenmesinin ardından böyle bir sonuca vardıklarını belirten Totolyan, "İnsanlar artan yorgunluktan, uyuşukluktan ve performans düşüklüğünden muzdarip, bilişsel işlevleri de zarar görüyor" dedi.





Bu 'bağışıklık depresyonunun' geri döndürülebilir olduğuna vurgu yapan Totolyan, yakın bir zamanda Kovid-19'u atlatanlarda ‘immünolojik yetmezliğin biyolojik belirteçleri’ hakkında daha ayrıntılı bir bilimsel analiz yayınlayacağını belirtti.