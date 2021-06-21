COVID-19 beyne zarar veriyor

Araştırmacılar, COVID-19 geçiren 394 kişiyi ve 388 sağlıklı gönüllüyü takip etti. COVID-19 atlatıp iyileşen katılımcılar arasında virüsün, beyindeki gri madde kaybıyla birlikte serebral madde üzerinde önemli etkileri olduğu görüldü. Araştırmacılar, bulgularının gri madde kaybıyla veya beyindeki koku ve tat gibi duyuların algılanmasıyla ilgili alanlar ile ilgili olduğunu belirtti.





Beynimizdeki gri madde, merkezi sinir sistemimizin bir parçası ve beynimizin tüm işlevlerini kontrol eder. İnsanların; hareketlerini, hafızalarını ve duygularını kontrol etmelerini sağlar, bu yüzden beynin gri maddesindeki bir anormallik iletişim becerilerini ve beyin hücrelerini etkileyebilir.





BUNAMA RİSKİ YÜKSELİYOR

Çalışma ayrıca beynin hafıza ile ilgili bölgelerindeki gri madde kaybının uzun vadede bunama geliştirme riskini artırabileceğini öne sürüyor.





Araştırma, geçen yıl Lancet Psychiatry dergisi tarafından yayınlanan, ciddi COVID-19 enfeksiyonlarının beyne zarar verebileceğini ve inme veya bunama benzeri semptomlar gibi uzun vadeli komplikasyonlara yol açabileceğini öne süren bir çalışmayı takip ediyor. Yazarlar, COVID-19’un beyin sağlığı üzerindeki etkilerini yeterince değerlendirmek için daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu belirtiyorlar.





DAHA FAZLA BİLGİYE VE ARAŞTIRMAYA İHTİYAÇ VAR

Biobank araştırması, hastalığın en hafif biçiminde bile beyinsel etkileri hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç olduğunu vurguluyorlar. Çalışmanın yazarları, COVID-19’dan kurtulanların uzun vadede duyusal ve hafızaya yönelik sorunları olup olmayacağını belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu söyledi.