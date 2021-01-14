Samanyolu Haber /Sağlık / Covid-19 bir yere gitmeyecek! /14 Ocak 2021 13:45

Covid-19 bir yere gitmeyecek!

Yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı aşı geliştiren Moderna'nın genel müdürü Stephane Bancel, virüsün tamamen ortadan kaldırılamayacağını söyledi.

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Dünyada ilk defa 2019 yılı aralık ayında Çin'in Vuhan şehrinde görülen yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) yol açtığı salgında vak'a sayısı 100 milyona yaklaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyona yükseldi. 

Koronavirüs'e karşı aşı geliştiren Moderna'nın genel müdürü Stephane Bancel, Koronavirüs'ün büyük bir ihtimalle tüm toplumlarda her zaman var olacağını (endemik) söyledi. 

CNBC'ye mülakat veren Stephane Bancel, "SARS-CoV-2 virüsü bir yere gitmeyecek." dedi. Virüsün kıyamete kadar kalacağını mevcudiyetini muhafaza edeceğini kaydeden Bancel, virüsün bir endemik hâline gelerek şimdiki ağırlıkta olmasa da toplumlarda gezeceğini ifade etti. 

COVID-19'UN MUTASYONLARI ORTAYA ÇIKIYOR

Bancel, endemik hâline gelen virüsün her zaman tüm toplumlarda var olacağını ve bugün olduğu kadar olmasa da hastaneler için yük oluşturacağını söyledi. 

Sağlık yetkilileri dünya genelinde sürekli olarak Koronavirüs'ün mutasyonları üzerinde araştırmalar yapıyor. 

Britanya'da (İngiltere) tespit edilen ve daha hızlı yayılan mutasyondan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ohio eyaletinde bilim insanları iki tür yeni mutasyon görüldüğünü açıkladı. 
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