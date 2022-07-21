Covid-19 çıldırdı: Bir haftada vaka sayıları yüzde 93, ölümler yüzde 210 arttı

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı haftalık Covid-19 verilerine göre, 11-17 Temmuz haftasında 226 bin 532 kişi coronaya yakalanırken, 96 kişi de yaşamını yitirdi.







Tabloyu değerlendiren bilim insanları vaka ve ölüm sayılarının hızına dikkat çekti.





Halk Sağlığı Uzmanı Cavit Işık Yavuz, vaka sayılarındaki artışın ölüm sayılarına da yansıdığını belirterek, şöyle konuştu:







Bakanlığın yayımladığı Covid-19 tablosuna göre haftalık vaka sayısı yüzde 93 oranında arttı. Günlük vaka ortalaması 32 bini geçti.





Haftalık ölüm sayısı bir önceki haftaya göre 3.1 katına çıktı ve haftalık ölüm sayısı nisan ayı sonuna geri döndü.





Müsterih olmak için neden yok! Vaka artışları dikkat çekici bir şekilde ölüm sayılarına yansımaya başladı.





Haftalık ölümler nisan ayı sonundaki düzeyin üzerine çıktı. Her ne kadar salgın kendi seyrine bırakılsa da, maske-mesafe-havalandırma-el hijyenini hatırlanmalı. Aşıdan kaçmamalı hastalıktan sakınmalı.





ÖLÜMLERDE ARTIŞ DİKKAT ÇEKİCİ





Türk Tabipleri Birliği Pandemi Çalışma Grubu Üyesi yazılımcı Güçlü Yaman da salgının küçük bir kısmının resmi kayıtlara geçtiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:





Resmi sayılara göre 11 – 17 Temmuz haftasında Covid-19 vakaları önceki haftaya göre yüz 93, ölümleri ise yüzde 210 arttı.





Salgının küçük bir kısmının resmi kayıtlara geçtiği düşünüldüğünde ölümlerdeki artış dikkat çekici.





Kayıpların gerçek boyutu hakkında fazladan ölümler yardımcı olabilir.” Yaman, geçen haftanın verilerini Sağlık Bakanlığı sayfasından silinmesinin düşündürücü olduğunu kaydetti.