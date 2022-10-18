Samanyolu Haber /Gündem / Covid-19’da endişelendiren varyant yolda /18 Ekim 2022 12:24

Covid-19’da endişelendiren varyant yolda

Bilim insanları corona virüsünün en çok mutasyona uğrayan türü olan Omicron varyantının alt türü olan BA.2.75.2 ile ilgili endişe yaratan bulgulara ulaştı.

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Dünya çapında 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan ve 630 milyondan fazla insana bulaşan corona virüsü salgınıyla ilgili endişe yaratan bir araştırma daha geldi…

İsveç’te yapılan araştırmada corona virüsünün yeni mutasyonlar geçirebileceğini açıklayan uzmanlar Omicron BA.2.75.2 kod adlı virüsün bu zamana kadar görülmüş en dayanıklı ve öldürücü virüs olabileceğini ortaya çıkardı.

Bu varyantın Covid-19 salgınını hızlandırmasını bekleyen bilim insanları, “Omicron BA.2.75.2, kandaki antikoru alt edebilir ve ayrıca Covid-19’u ağır geçiren kişilere yönelik antikor ilaçlarına karşı da bağışıklık oluşturabilir” denildi.

Bilim insanları, geliştirilen yeni aşıların bu varyanta karşı etkili olup olmadığını henüz tespit edemezken Lancet Infectious Diseases’de yayınlanan bir araştırmada geliştirilen Covid-19 aşılarının Omicron’un alt varyantlarına karşı belli bir oranda koruma sağladığı ama bazı varyantlara karşı etkisinin olmadığı ortaya çıkmıştı.

Araştırmayı yürüten Karolinska Enstitüsü’nde Mikrobiyoloji, Tümör ve Hücre Biyolojisi Departmanı’nda görevli doçent doktor Ben Murrell, “Antikor bağışıklığı tamamen gitmese de BA.2.75.2 daha önce incelediğimiz varyantlara oranla çok ciddi bir direnç gösterdi” dedi. Şu an dünya genelinde Omicron BA.5 varyantı yaygın virüs olurken, Dünya Sağlık Örgütü de BA.2.75.2’yi yakından takip ettiklerini duyurmuştu.

Bilim insanları, Covid-19 salgınının Omicron BA.2.75.2 ile bitmeyeceğini ve virüsün yeni varyantlarla da evrime devam edeceğini açıkladı.
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