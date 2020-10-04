Covid-19 depresyon ve kaygı bozukluğunu arttırdı

Araştırmaya göre, Covid-19 döneminde depresyon bildirimleri yüzde 17'den 52'ye çıktı.







Sheffield Üniversitesi Psikoloji Bölümünden Dr. Jaime Delgadillo, "İnsanların akıl sağlığıyla ilgili önemli ve acil bir duruma dikkat çekmek istiyoruz. Akıl sağlığı hizmetlerine geçmişten bu yana yetersiz kaynak sağlandı. Bu çalışma, akıl sağlığına böyle zor bir süreçte çok daha fazla önem verilmesi gerektiğini bir kez daha göstermiş oldu" diye konuştu.





İngiltere'de Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), Covid-19 salgını süresince ülkede görülen depresyon vakalarına ilişkin yayımladığı raporda Temmuz 2019'dan İngiltere'de ilk Covid-19 vakasının görüldüğü mart ayına kadar her 10 yetişkinden birinde depresyon belirtileri görülürken, salgının başlamasında bu yana her 5 yetişkinden birinde depresyon belirtileri ortaya çıktığı ifade edilmişti.





Üzgün hissetme haliyle karıştırılmaması gereken depresyonun başlıca belirtileri ise şunlar:





“Sürekli üzgün hissetmek





Günlük aktivitelere ilgi ve zevk kaybı





İştah değişiklikleri: Aşırı yeme veya iştahsızlık





Uykuya dalmada zorluk, sık uyanma veya aşırı uyuma





Sürekli yorgun hissetme





Konuşmada ve hareketlerde yavaşlık





Değersiz ve suçlu hissetmek





Konsantrasyon kaybı, karar verme zorluğu





İntihar eğilimi”