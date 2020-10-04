Samanyolu Haber /Sağlık / Covid-19 depresyon ve kaygı bozukluğunu arttırdı /04 Ekim 2020 16:05

Covid-19 depresyon ve kaygı bozukluğunu arttırdı

Avusturyalı, İngiliz ve Belçikalı bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre, depresyon ve kaygı bozuklukları Covid-19 salgını yüzünden üç kat arttı. Salgın döneminde artan depresyon ve kaygı bozukluğu en çok gençler, kadınlar, işsizler ve düşük gelirlilerde görüldü.

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Araştırmaya göre, Covid-19 döneminde depresyon bildirimleri yüzde 17'den 52'ye çıktı.

Sheffield Üniversitesi Psikoloji Bölümünden Dr. Jaime Delgadillo, "İnsanların akıl sağlığıyla ilgili önemli ve acil bir duruma dikkat çekmek istiyoruz. Akıl sağlığı hizmetlerine geçmişten bu yana yetersiz kaynak sağlandı. Bu çalışma, akıl sağlığına böyle zor bir süreçte çok daha fazla önem verilmesi gerektiğini bir kez daha göstermiş oldu" diye konuştu.

İngiltere'de Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), Covid-19 salgını süresince ülkede görülen depresyon vakalarına ilişkin yayımladığı raporda Temmuz 2019'dan İngiltere'de ilk Covid-19 vakasının görüldüğü mart ayına kadar her 10 yetişkinden birinde depresyon belirtileri görülürken, salgının başlamasında bu yana her 5 yetişkinden birinde depresyon belirtileri ortaya çıktığı ifade edilmişti.

Üzgün hissetme haliyle karıştırılmaması gereken depresyonun başlıca belirtileri ise şunlar:

“Sürekli üzgün hissetmek

Günlük aktivitelere ilgi ve zevk kaybı

İştah değişiklikleri: Aşırı yeme veya iştahsızlık

Uykuya dalmada zorluk, sık uyanma veya aşırı uyuma

Sürekli yorgun hissetme

Konuşmada ve hareketlerde yavaşlık

Değersiz ve suçlu hissetmek

Konsantrasyon kaybı, karar verme zorluğu

İntihar eğilimi”
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