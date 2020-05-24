COVID-19 geçiren insanların kanlarında, hastalıkla savaşan hücreler var

Bu sorunun kesin olarak cevaplanabilmesi için halen zamana ihtiyaç var. Fakat 14 Mayıs’ta Cell bülteninde yayınlanan bir rapor, bağışıklık sistemlerimizin SARS-CoV-2’ye (COVID-19’a sebep olan virüs) nasıl tepki verdiğine dair umut verici işaretler sunuyor.





Araştırmacılar, bağışıklık sisteminin yeni koronavirüse çeşitli şekillerde cevap verdiğini bulmuşlar. En önemlisi de, iyileşen insanların kanlarında T hücreleri adı verilen ve yeni koronavirüsü hedef alan bağışıklık hücreleri taşıdığını gözlemlemişler. T hücreleri, bağışıklık sisteminin bulaşıcı hastalıkları defetme kabiliyetinde önemli bir bileşen. Bu T hücreleri, SARS-CoV-2’nin parçalarıyla karşılaştıkları zaman virüsü tanımış ve harekete geçmiş.