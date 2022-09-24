Covid-19 geçirenlerin beyin hasarı riski daha yüksek

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yapılan bir araştırmaya göre Covid-19 geçirenlerin geçirmeyenlere göre uzun süreli beyin hasarı riski daha yüksek olduğu ortaya çıktı.







Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin bir yıl boyunca ABD'deki milyonlarca hasta kayıtlarının incelendiği araştırmada, Covid-19 geçirenlerde, hiç yakalanmayanlara göre yüzde 7 daha fazla beyinsel ve nörolojik rahatsızlığın ortaya çıktığı tespit edildi.





Bu bilgiler aynı zaman diliminde Covid-19'a yakalanmayan 5,6 milyon hasta ile korona virüsün ABD'de tespit edilmesinden hemen önceki dönemdeki 5,8 milyon hastanın kayıtları ile karşılaştırıldı. Özellikle hastaneye yatan ve yatmayan Covid-19 hastaları üzerinde yapılan çalışma 44 farklı beyinsel rahatsızlığa odaklanıldı.







