Samanyolu Haber /Sağlık / Covid-19 geçirenlerin beyin hasarı riski daha yüksek /24 Eylül 2022 18:08

Covid-19 geçirenlerin beyin hasarı riski daha yüksek

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre Covid-19 geçirenlerin geçirmeyenlere göre uzun süreli beyin hasarı riski daha yüksek olduğu ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yapılan bir araştırmaya göre Covid-19 geçirenlerin geçirmeyenlere göre uzun süreli beyin hasarı riski daha yüksek olduğu ortaya çıktı. 

Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin bir yıl boyunca ABD'deki milyonlarca hasta kayıtlarının incelendiği araştırmada, Covid-19 geçirenlerde, hiç yakalanmayanlara göre yüzde 7 daha fazla beyinsel ve nörolojik rahatsızlığın ortaya çıktığı tespit edildi.

Bu bilgiler aynı zaman diliminde Covid-19'a yakalanmayan 5,6 milyon hasta ile korona virüsün ABD'de tespit edilmesinden hemen önceki dönemdeki 5,8 milyon hastanın kayıtları ile karşılaştırıldı. Özellikle hastaneye yatan ve yatmayan Covid-19 hastaları üzerinde yapılan çalışma 44 farklı beyinsel rahatsızlığa odaklanıldı.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Covid-19 geçirenlerin beyin hasarı riski daha yüksek Sonraki Haber >>

Türkçe Olimpiyatları'nın 20. yıl özel plaketi Fethullah Gülen Hocaefendi'ye ulaştı

Türkçe Olimpiyatları'nın 20. yıl özel plaketi Fethullah Gülen Hocaefendi'ye ulaştı

Cevheri Güven, Peker Erdoğan arasındaki kanlı perdeyi anlattı

Cevheri Güven, Peker Erdoğan arasındaki kanlı perdeyi anlattı

Seferberlikten kaçan Rus'lar Finlandiya sınırına yığıldı

Seferberlikten kaçan Rus'lar Finlandiya sınırına yığıldı

Can Dündar: Asıl “Suç örgütü lideri” kim?

Can Dündar: Asıl “Suç örgütü lideri” kim?

Can Ataklı’dan Sabah’ın ‘Cevheri Güven’ haberine tepki: Ne utanma kaldı ne arlanma

Can Ataklı’dan Sabah’ın ‘Cevheri Güven’ haberine tepki: Ne utanma kaldı ne arlanma

Rusya’nın nükleer silah kullanma ihtimali arttı

Rusya’nın nükleer silah kullanma ihtimali arttı

Seferberlik sonrası Rusya'dan kaçanlar gündem oldu

Seferberlik sonrası Rusya'dan kaçanlar gündem oldu

Furkan Vakfı gönüllüsü kadınlara polisten ahlaksız hareket!

Furkan Vakfı gönüllüsü kadınlara polisten ahlaksız hareket!

FOX Tv'ye soru ambargosu: Hanımefendi bak rica ediyorum

FOX Tv'ye soru ambargosu: Hanımefendi bak rica ediyorum

Cezaevinde de mi soruları verdiler?

Cezaevinde de mi soruları verdiler?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:41:09