Samanyolu Haber /Sağlık / COVID-19 geçirenlerin üçte biri psikolojik ya da nörolojik rahatsızlık yaşadı /07 Nisan 2021 10:29

COVID-19 geçirenlerin üçte biri psikolojik ya da nörolojik rahatsızlık yaşadı

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan her 3 kişiden birinin psikolojik ya da nörolojik rahatsızlık yaşadığı ortaya çıktı.

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Lancet Psychiatry tıp dergisinde yayınlanan ve ABD'den 236 bin kişinin incelendiği araştırmaya göre, Kovid-19'a yakalananların yüzde 34'ünde enfekte olduktan sonraki altı ay içinde nörolojik ya da psikolojik rahatsızlık tespit edildi.

Hastaların yüzde 17'sinde yaygın biçimde 'anksiyete' görülürken, yüzde 14'üne 'duygu durum bozukluğu' teşhisi kondu.

Kovid-19 yüzünden hastaneye kaldırılanlarda ise nörolojik etkilere daha fazla rastlandı.

Kovid-19'a rastlanan her 50 kişiden birinde ise beynin kan damarlarında daralma ya da tıkanma sonucu kan akışındaki azalma nedeniyle 'iskemik inmesi' görüldü.
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