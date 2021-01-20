Samanyolu Haber /Sağlık / COVID-19'un gözdeki üç belirtisi /20 Ocak 2021 12:26

COVID-19'un gözdeki üç belirtisi

Anglia Ruskin Üniversitesi'nden bilim insanları, bazı göz problemlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonuna işaret edebileceğini kaydetti.

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British Medical Journal'de yayınlanan makaleye göre uzmanlar, Kovid-19'a yakalanan 83 hastanın sağlık günlüklerini analiz etti. Buna göre, deneklerin yüzde 18'inin fotofobi, yüzde 17'sinin göz ağrısı ve yüzde 16'sının göz bölgesinde kaşıntıdan şikayet ettiği belirlendi.

Tüm gönüllülerde gözde oluşan belirtilerin öksürük, koku kaybı ve ateş gibi ana belirtilerden sonra ortaya çıktığı ve iki haftadan kısa sürdüğü kaydedildi.

Bu semptomların varlığının kesinlikle Kovid-19 bulaştığı anlamına gelmediğine vurgu yapan bilim insanları, ancak bunun bir doktora görünmek için bir neden olduğunu belirtti.
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