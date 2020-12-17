Covid-19 hastalarında 3 ay sonra görülüyor

İngiltere Ulusal İstatistik Bürosu (ONS), tarafından yayımlanan “uzun Covid” raporunda yeni tip Koronavirüs'ü (Covid-19) yenen her on kişiden birinin hastalığı yendikten üç ay sonra kalıcı semptomlar yaşadığı ortaya konuldu.





Buna göre Koronavirüs'ten kurtulan hastaların yüzde 9,9'u 12 hafta sonra, yüzde 21'i ise beş hafta sonra hâlâ hastalığın kalıcı semptomlarından mustarip olduğunu açıkladı.





KALP KRİZİ VE FELÇ ORANI 12 KAT DAHA YÜKSEK





ONS verileri Covid-19 geçirmeyen hastalara kıyasla Koronavirüs'e yakalanan kişilerde kalp krizi ve felç oranlarının 12 kat daha yüksek olduğunu ortaya koydu.





UZUN COVİD NEDİR?





Covid-19 tedavisinde iyileşen binlerce insan, aylar sonra günlük hayatına dönmesini zorlaştıran semptomlarla mücadele etmeye devam ediyor. Hastaların, kronik yorgunluk ve bilişsel problemlerin birçok semptomunu bildirmesiyle oluşan durum "uzun süreli Covid" diye isimlendiriliyor.





Uzun süreli Covid-19'da “yorgunluk”, “saç kaybı”, “kalp ritmi bozukluğu”, “bilişsel problemler”, “baş ağrısı”, ” kas ağrısı”, “nefes almada güçlük”, “odaklanma problemi”, “üşüme ve titreme”, “uykusuzluk”, “halüsinasyon görme”, “ishal” ve “yüksek ateş” gibi şikâyetler öne çıkıyor.





Araştırmacılara organlara, bağışıklık sistemine ve sinir sistemlerine verilen hasar sebebiyle virüsün "sonradan etkileri" olduğuna inanıyor. Diğer taraftan doktorlar bu durumu, ilk enfeksiyondan on yıldan daha uzun bir süre sonra gelişebilen, yeterince anlaşılamayan bir durum olan polio sonrası sendroma benzetiyor.





HER YAŞTAN KİŞİ RİSK ALTINDA OLABİLİR





Bununla birlikte, dünyada uzun süreli Covid’den kaç kişinin etkilendiği bilinmiyor, ancak uzmanlar bunun İngiltere’de 500 bine kadar çıkabileceğini söyledi.





Sağlık Bakanı Matt Hancock geçen ay Ulusal Sağlık Enstitüleri’nin (NHS) uzun Covid'den mustarip olanlara yardım etmek için 40 mini hastane kuracağını açıkladı.





Hancock, “Sadece en yaşlı ve en savunmasız olanlara değil, her yaştan herhangi bir geçmişe sahip herkes uzun süreli Covid riski ile karşı karşıya." demişti.