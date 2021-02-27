Samanyolu Haber /Dünya / Covid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastanede patlama /27 Şubat 2021 21:59

Covid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastanede patlama

Ukrayna'da Covid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastanede oksijen tüpü patladı: Bir kişi hayatını kaybetti.

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Ukrayna'da Covid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastanede meydana gelen patlamada bir kişi hayatını bir diğeri ise yaralandı.

Kiev'in yaklaşık 400 kilometre güneybatısındaki Chernivtsi'deki hastanede meydana gelen patlamadan sonra ayrıca 20 kişinin tahliye edildiği belirtildi.

Ulusal acil durum servisi tarafından yapılan açıklamada, olayın oksijen tüpünün patlaması sonucu yaşandığı söylendi.

Bir ayda ikinci patlama

Son patlama, bu ay Ukrayna'da koronavirüse yakalanan hastaların tedavi gördüğü hastanede meydana gelen ikinci patlamaydı.

Şubat ayının ilk haftasında Zaporizhzhia'daki hastanede meydana gelen olayda ise üç Covid-19 hastası ve genç bir doktor yaşamını yitirmişti.
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