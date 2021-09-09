Covid-19 hastanesinde yangın çıktı, en az 10 kişi öldü

Kliniğin modüler olması alevlerin büyümesine neden oldu





Sağlık Bakanı Venko Filipce, ölenlerin ailelerine başsağlığında bulunurken, vefat sayısının ise artabileceğini duyurdu.Olay, ülkenin kuzeybatı bölgesindeki Tetovo şehrinde gece saatlerinde meydana geldi. Yapılan incelemelerin ardından yangının bir patlamanın ardından çıktığı anlaşılırken, patlamanın nedeni ise henüz belirlenemedi.İtfaiye yetkilileri, modüler (Prefabrik) olduğunu söyledikleri klinikteki plastik malzemelerden dolayı söndürme çalışmalarının 45 dakika sürdüğünü duyurdu. Ayrıca kliniğin Covid-19 hastalarının tedavisi için geçen yıl inşa edildiği söylendi.Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev de sosyal medya paylaşımında, büyük bir trajedinin meydana geldiğini belirterek "Yangına patlama neden oldu. Yangın söndürüldü, ancak birçok hayat da söndü. Hayatta kalma mücadelesi hala sürüyor" ifadelerini kullandı.Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Zaev, yaralılara acil şifa diledi.Çok sayıda yaralı da başkentteki hastanelere nakledildi.