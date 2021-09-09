Samanyolu Haber /Dünya / Covid-19 hastanesinde yangın çıktı, en az 10 kişi öldü /09 Eylül 2021 09:32

Covid-19 hastanesinde yangın çıktı, en az 10 kişi öldü

Kuzey Makedonya'da Covid-19 hastalarının tedavi gördüğü klinikte çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

Sağlık Bakanı Venko Filipce, ölenlerin ailelerine başsağlığında bulunurken, vefat sayısının ise artabileceğini duyurdu.

Olay, ülkenin kuzeybatı bölgesindeki Tetovo şehrinde gece saatlerinde meydana geldi. Yapılan incelemelerin ardından yangının bir patlamanın ardından çıktığı anlaşılırken, patlamanın nedeni ise henüz belirlenemedi.

Kliniğin modüler olması alevlerin büyümesine neden oldu

İtfaiye yetkilileri, modüler (Prefabrik) olduğunu söyledikleri klinikteki plastik malzemelerden dolayı söndürme çalışmalarının 45 dakika sürdüğünü duyurdu. Ayrıca kliniğin Covid-19 hastalarının tedavisi için geçen yıl inşa edildiği söylendi.

Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev de sosyal medya paylaşımında, büyük bir trajedinin meydana geldiğini belirterek "Yangına patlama neden oldu. Yangın söndürüldü, ancak birçok hayat da söndü. Hayatta kalma mücadelesi hala sürüyor" ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Zaev, yaralılara acil şifa diledi.

Çok sayıda yaralı da başkentteki hastanelere nakledildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Covid-19 hastanesinde yangın çıktı, en az 10 kişi öldü Sonraki Haber >>

Ahmet Altan: Korkmayın, korkaklık bu kadar övülmesin

Ahmet Altan: Korkmayın, korkaklık bu kadar övülmesin

'Asgari ücret' açıklaması gündem oldu

'Asgari ücret' açıklaması gündem oldu

The Matrix 4'ün ilk tanıtım videosu yayınlandı

The Matrix 4'ün ilk tanıtım videosu yayınlandı

Mübariz Mansimov, Mehmet Ağar, Sezgin Baran Korkmaz

Mübariz Mansimov, Mehmet Ağar, Sezgin Baran Korkmaz

Meksika 7 büyüklüğünde depremle sarsıldı

Meksika 7 büyüklüğünde depremle sarsıldı

Kanada Başbakanı Trudeau taşlandı

Kanada Başbakanı Trudeau taşlandı

Ünlü sanatçı'dan 'göster telefonunu' tepkisi

Ünlü sanatçı'dan 'göster telefonunu' tepkisi

Taliban Pençşir'e bayrağını dikti

Taliban Pençşir'e bayrağını dikti

Dev maçta büyük kaos

Dev maçta büyük kaos

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları havai fişek gösterisi ile sona erdi

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları havai fişek gösterisi ile sona erdi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:57:30