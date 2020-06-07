Samanyolu Haber /Sağlık / Covid-19 için en riskli kan grubu belirlendi /07 Haziran 2020 16:25

Covid-19 için en riskli kan grubu belirlendi

Dünya genelinde 7 milyonu aşkın kişinin enfekte olmasına, 400 bine yakın kişinin de hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüse ilişkin yapılan bir araştırmada Covid-19 için en riskli kan grubu belirlendi.

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Buna göre A kan grubundan kişilerin koronavirüse yakalanma ihtimali daha yüksek. O kan grubu ise daha düşük olarak belirlendi.Almanya ve Norveç’te yapılan araştırma bazı kan gruplarına sahip kişilerin koronavirüse yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Araştırmada, İtalya ve İspanya’da hastanelerde oksijen almak zorunda kalan veya solunum cihazına bağlanan bin 610 hastanın kan örnekleri üzerinde genetik incelemeler yapıldı. Araştırmada, insan genomunda iki noktanın Covid-19’da solunum riskiyle bağlantılı olduğu tespit edildi. Bu noktalardan birinin de, kan grubunu belirleyen gen olduğu ortaya çıkarıldı.

Buna göre, A kan grubundan hastaların oksijene ihtiyaç duyma veya solunum cihazına bağlanma oranı yüzde 50 daha yüksek. 0 kan grubundan hastaların riski ise yüzde 35 daha az olduğu tespit edildi.

Araştırmayı yürüten bilim insanları, belirli bir kan grubuna sahip olmakla Covid-19’u daha ağır geçirmek arasında doğrudan bir neden-sonuç ilişkisi kurulabilmesi için daha fazla çalışma yapılması gerektiği belirtti.

Daha önce de ABD ve Çin’de yapılan araştırmalarda, A kan grubuna sahip kişilerin virüsten daha çok, 0 kan grubunun ise daha az etkilendiği tespit edilmişti. 
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