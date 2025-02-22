COVID-19 ile korkutan benzerlik: Yeni bir koronavirüs, yarasalarda keşfedildi

Çinli araştırmacılar, yeni keşfedilen ve yarasalardan bulaşan bir korona virüsünün, COVID-19’a neden olan SARS-CoV-2 ile aynı hücre yüzey proteinini kullanarak insan hücrelerine girebildiğini tespit etti.



Bu bulgu, söz konusu virüsün gelecekte insanlara bulaşma potansiyeli olabileceğine işaret ediyor. Ancak araştırmacılar, Cell dergisinde yayımlanan çalışmalarında, HKU5-CoV-2 adı verilen bu virüsün insan hücrelerine SARS-CoV-2 kadar kolay giremediğini belirtti.

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Virüsün, SARS-CoV-2 gibi ACE2 reseptörü aracılığıyla hücrelere girişini kolaylaştıran "furin bölgesi" adı verilen bir özelliğe sahip olduğu açıklandı.



Bu durum, daha önce COVID-19 salgınında da iddia edildiği gibi bu yeni korona virüsün yarasalardan insanlara bulaşabileceği ve bu şekilde insan nüfusuna yayılabileceğini ortaya koydu. Ancak araştırmacılar bu yeni virüsün, henüz insanlara bulaşmadığını belirtti



İLAÇ ÜRETİCİLERİ İŞ BAŞINDA



Laboratuvar deneylerinde, HKU5-CoV-2’nin yüksek ACE2 seviyeleri bulunan insan hücrelerini, bağırsak ve solunum yolu modellerinde hastalığa neden olabildiğini gözlemlendi.



Araştırmacılar, bu virüsü hedef alan antiviral ilaçlar belirledi. Bloomberg’in çalışmayı haberleştirmesinin ardından, COVID-19 aşı üreticilerinin hisselerinde yükseliş yaşandı. Pfizer hisseleri yüzde 1,5, Moderna yüzde 5,3 ve Novavax yüzde 1 değer kazandı.



Genel piyasanın düştüğü bir günde bu şirketlerin hisselerinin yükselmesi, yatırımcıların yeni keşfedilen virüsle ilgili gelişmelere dikkat ettiğini gösterdi.



VİRÜS NEREDEN ÇIKTI?



Wuhan virüs araştırma merkezi yarasa koronavirüsleri üzerine yaptığı çalışmalarla biliniyor. COVID-19 salgınının, bu laboratuvardan enfekte olmuş bir çalışan sebebiyle bulaştığı iddia edilmişti.



Enstitü araştırmacıları daha önce COVID-19 salgınını başlatabilecek herhangi bir virüs üzerinde çalıştıklarını reddetmişlerdi. ABD 2023 yılında, tartışmaların ortasında, ABD merkezli EcoHealth Alliance aracılığıyla para alan laboratuvarın finansmanını durdurmuştu.



CIA ise, COVID-19'un Çin'de bir laboratuvarda üretildiğine dair belgelere sahip olduklarını iddia etmiş ancak bu belgeleri yayınlamamıştı.



UZMANLAR NE DİYOR?



Yeni virüsün, COVID-19 dönemini andıran bir krize yol açma ihtimali sorulduğunda, Minnesota Üniversitesi’nden bulaşıcı hastalık uzmanı Dr. Michael Osterholm, çalışmaya verilen tepkilerin "abartılı" olduğunu söyledi.



2019’a kıyasla dünya nüfusunun SARS benzeri virüslere karşı daha fazla bağışıklık kazandığını belirten Osterholm, bu durumun yeni bir salgın hastalık krizinin oluşma riskini azaltabileceğini ifade etti.



Çalışmanın kendisi de virüsün insan ACE2 reseptörüne bağlanma kapasitesinin SARS-CoV-2’ye kıyasla önemli ölçüde daha düşük olduğunu ve insanlara uyum sağlaması açısından uygun olmayan bazı faktörler taşıdığını ortaya koydu.



Araştırmacılar, “Bu virüsün insan nüfusuna yayılma riskinin abartılmaması gerektiğini” vurguladı. Ancak ilaç şirketlerinin hisselerinin artması, yatırımcıların durumu ciddiye aldığını ortaya koydu.