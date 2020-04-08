COVID-19’la mücadelede plazma tedavisi umut veriyor

Çin'de yapılan bir araştırma, durumu ağır COVID-19 hastalarına uygulanan immün plazma tedavisinin başarı vadettiğini ortaya koydu. Plazma tedavisinde, COVID-19 geçirdikten sonra iyileşen ve vücudu bağışıklık kazanmış olan kişilerin kanından alınan antikorlar hasta kişiye naklediliyor.





ABD Bilimler Akademisinin online dergisi PNAS'ta sonuçları yayınlanan araştırmaya göre, immün plazma tedavisi uygulanan COVID-19 hastalarının durumunda transfüzyondan sonraki üç gün içinde iyileşme gözlemlendi. Çinli bilim insanlarının 10 hasta üzerinde yaptığı araştırmanın sonucunda, plazma terapisinin, durumu ağır COVID-19 hastalarının tedavisinde önemli bir potansiyel oluşturduğu ve hastaların toleransının iyi olduğu belirtildi.





Plazma tedavisinin Almanya'da da uygulanması için çalışmalar yapılıyor. Hastalığı geçirmelerinin ardından virüse karşı bağışıklık kazanan kişiler aranıyor. Bu kişilerin kanından alınacak antikorların, durumu ağır COVID-19 hastalarına nakledilmesi öngörülüyor. Erlangen Üniversitesi Hastanesi Transfüzyon Tıbbı Yöneticisi Holger Hackstein, Çin'de edinilen deneyimlere işaret ederek bu tedavinin hastalık sürecinin hafifletilmesine ve süresinin kısatılmasına katkı sağladığını belirtti.





Tedavinin etkisi henüz kesin değil





Hessen eyaleti Langen Paul Ehrlich Enstitüsü ise plazma terapisinin etkileri konusunda mutlaka yeni klinik araştırmalara ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. Enstitü Başkanı Klaus Cichutek, Çinli bilim insanlarının yaptığı araştırmanın sonuçlarını teşvik edici olarak değerlendirdi. Ancak bu sonuçların tedavinin etkisi konusunda kanıt sunmadığını vurgulayan Cichutek, araştırmaya dahil edilen hasta sayısının oldukça az olduğunu kaydetti.





Araştırma süresinin çok kısa olduğunu belirten Cichutek, yeni araştırmalar yapılması gerektiğini söyledi ve "Bu tedavinin uygulanması için çalışmalar yapılmasından memnunuz” dedi. Cichutek, Almanya'da da bu konuda sonuçları birkaç ay içinde belli olacak klinik çalışmalara başlanacağı bilgisini verdi.





Ağır hastalarda kullanılacak





Erlangen Üniversite Hastanesi, Almanya'da plazma üretilmesi için çalışmalar yapma konusunda izin alan ilk kuruluşlar arasında bulunuyor. Erlangen Üniversite Hastanesi'nden Hackstein, bunun çok zaman alan bir işlem olduğunu belirterek, bir ila iki hafta içinde ilk hastaların bu yöntemle tedavi edilebileceğini söyledi. Plazma damardan alınmadan önce laboratuvarda çok sayıda test yapılması gerekiyor. 600 ila 800 mililitre plazma ile bir veya iki hasta tedavi edilebiliyor. Bu nedenle de terapinin sadece çok ağır durumdaki hastalarda kullanılması öngörülüyor.





Kandaki plazmadan sağlanan antikorlarla tedavi yeni bir yöntem değil. "Bu bilinen bir yöntem” diyen Hackstein, SARS, MERS ve Ebola'nın tedavisinde de bu yöntemin denendiğini belirtti. Yeni tip koronavirüs için bu tedavi yönteminin umut vadettiğini belirten Hackstein, ancak yeni araştırmalar yapıldığı zaman bu tedavinin sonucundan emin olunacağını ifade etti.





Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı COVID-19 ile mücadele için plazma tedavisinin uygulanacağını ve bu yönde çalışmaların başlatıldığını açıklamıştı.