Samanyolu Haber /Sağlık / Covid-19 nedeniyle 83 kişi daha yaşamını yitirdi /06 Kasım 2020 20:18

Covid-19 nedeniyle 83 kişi daha yaşamını yitirdi

Türkiye’de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

SHABER3.COM

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre bugün 83 kişi daha yaşamını yitirdi. 2 bin 436 kişi ise ‘yeni hasta’ olarak kayıtlara geçti. Bugün açıklanan verilerle Türkiye’de toplam can kaybı, 10 bin 722 toplam hasta sayısı ise 389 bin 256 oldu. 

Ağır hasta sayısı ise 2 bin 654. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan şu açıklamayı yaptı: 

“Bugün tespit edilen 2.436 hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Sağlık hizmetinde bir güçlük yaşamamak için sağlık çalışanlarımıza dinlenecek zaman tanımalıyız. Bu ancak tedbirlere birlikte uymakla mümkün. Maske takın. Mesafenizi koruyun.”
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