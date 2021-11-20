Samanyolu Haber /Gündem / Covid 19 protestolarında Hollanda sokakları ateşe verildi /20 Kasım 2021 16:53

Covid 19 protestolarında Hollanda sokakları ateşe verildi

Hollanda’da, yeni dönem koronavirüs (covid-19) kısıtlamarına karşı başlatılan protestolar çatışmaya döndü.

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Koronavirüs vakalarının arttığı Hollanda'da aşı olmayan kişilerin toplu taşıma aracı kullanmaları yasaklandı. Bunun yanı sıra başka önlemlerin de gündemde olması insanları sokağa döktü. Eylemcilerle polis arasında yaşanan arbede sonucu bir çok kişi yaralandı.

Geçtiğimiz hafta Hollanda hükümeti, artan koronavirüs vakalarına karşı yeni önlemler alarak toplu taşıma araçlarında QR kodu gösterme zorunluluğu getirdi.

Kısıtlamarı ve aşı olmayı reddeden kişilerin Hollanda’nın Rotterdam şehrinde düzenlediği bir protestoda ise durum kontrolden çıktı. Hükümetin “baskıcı” olduğuna yönelik sloganlar atan eylemciler, havai fişekler de kullandı.

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Güvenlik güçleri tarafından engellenmek istenen öfkeli grup polislere taşlarla saldırdı, bir polis arabasını ateşe verdi. Ayaklanmanın ardından polisler, protestoculara uyarı ateşi açtı ve tazyikli su kullandı.

Polisler ile göstericiler arasında çıkan arbedede 7 kişi yaralanırken, 20 kişi tutuklandı. Yaşanan şiddet nedeniyle Rotterdam’da olağanüstü hal ilan edildi.

Sosyal medyada yayınlanan videolar, yanmış polis arabalarını ve şehrin ana alışveriş caddelerinden birinde polise taş atan isyancıları gösterdi.
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