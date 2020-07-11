COVID-19 raporu: Normalleşmeyle tablo kötüleşti

Raporda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ülkede ilk vakayı duyurduğu basın toplantısında, “Bir veya birkaç vaka salgın olarak görülmemelidir, bir hasta topyekûn risk değildir” cümlelerini kurmasının üzerinden dört ay geçtiği hatırlatılarak “TTB, Kayıhan Pala başta olmak üzere halkın sağlığı için üzerine düşenleri yerine getirmeye devam edecek” ifadelerine yer verildi.





Birgün gazetesinin haberine göre, Türkiye’de ilk vakanın duyurulmasından bu yana 16 haftanın geride kaldığı belirtilen rapor şöyle devam ediyor:





“Doğrulanmış olgu sayısı 5’inci ve 6’ncı haftada tepe noktasına ulaşmış, doğrulanmış ölüm sayısı ise 6’ncı haftada en yüksek sayısıyla karşımıza çıktı. Ülkemizde salgın eğrisi 6’ncı haftadan sonra tepe noktasına ulaşarak büküldü, ancak doğrulanmış olgu sayısı ve doğrulanmış ölüm sayısı çıktığı hızla azalma göstermedi. 13’üncü haftada en düşük sayıda seyreden olgu sayısı 14’üncü hafta ve sonrasında artış gösterdi; 14’üncü haftada en düşük düzeyde seyreden ölüm sayısı ise 15’inci hafta ile birlikte artmaya başladı. Haftalık olgu ve ölüm sayıları 12’inci haftanın sonundan itibaren (1 Haziran) gerçekleştirilen yeniden açılmanın ve normalleşmenin olumsuz sonuçlarını gösterir niteliktedir.”





Raporda, stratejilerin birey ve toplum sağlığını koruyamadığı ifadelerine yer verildi:





“Türkiye’deki toplam hasta yükü ve ölümlerin, salgının ilk döneminden bu yana salgının etkilerini hafifletmek yerine onu bastırmayı hedeflemiş ülkelere kıyasla daha kötü bir tabloda olduğu görülmekte. Bu durum salgını baskılama dışındaki tüm stratejilerin daha fazla sayıda hastalık ve can kaybına yol açarak birey ve toplum sağlığını koruyamadığını göstermekte.”





HASTANELERİN YÜZDE 51’İNDE VAKA ARTTI





Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), 1 Haziran sonrası, hastanelerde yaşanan duruma ilişkin 51 ildeki 243 hastanede yaptığı değerlendirme anketinin sonuçlarını açıkladı. Çalışmaya göre, hastanelerin yüzde 51’inde Covid-19 vaka sayısı arttı. Açıklamada, hastanelerdeki riskin devam ettiğinin altı çizilerek “Sağlık emekçileri korunmuyor” ifadeleri yer aldı.

Sağlık emekçileri arasındaki enfekte olma oranının Diyarbakır, Urfa, Mardin, Şırnak, ve Antep’te alarm verecek noktaya geldiği söylenen açıklamada şu maddeler sıralandı:





* Hastanelerin yüzde 13’ünde hiç bir hastadan test istenmez iken yüzde 20’sinde tüm hastalara, yüzde 42’sinde ise şüpheli hastalara test yapılmakta.





* Pozitif tanılı ama semptom göstermeyen sağlık emekçileri hastanelerin yüzde 27’sinde semptom gösterene kadar çalıştırılmakta.





* Hastanelerin yüzde 12’sinde poliklinik yoğunluğu salgın öncesine göre artış gösterirken yüzde 61’inde yoğunluk azaldı.



