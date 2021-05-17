Samanyolu Haber /Sağlık / Covid-19 salgını: 10 bin 174 yeni vaka, 223 vefat /17 Mayıs 2021 21:06

Covid-19 salgını: 10 bin 174 yeni vaka, 223 vefat

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 10 bin 174 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı, 223 kişi vefat etti, ağır hasta sayısı 2 bin 326 oldu.

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Korona virüsü salgınına ilişkin günlük resmi veriler açıklandı. Buna göre, son 24 saatte 10 bin 174 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı, 223 kişi vefat etti, ağır hasta sayısı 2 bin 326 oldu.  

Toplam vaka sayısı 5 milyon 127 bin 548'e, can kaybı 44 bin 983'e ulaştı.  13 bin 864 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen kişi sayısı 4 milyon 961 bin 120'ye yükseldi. 

Vaka sayısı dün 10 bin 512, vefat eden kişi sayısı 223 olarak açıklanmıştı. Toplam vaka sayısı 5 milyon 117 bin 374'ye, can kaybı 44 bin 760'a yükselmişti.
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