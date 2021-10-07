Samanyolu Haber /Sağlık / Covid-19 salgını: Yeni vaka sayısı 30 bini geçti /07 Ekim 2021 19:02

Covid-19 salgını: Yeni vaka sayısı 30 bini geçti

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saate 30 bin 438 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı, 236 kişi vefat etti.Sağlık Bakanlığı, korona virüsü salgınına ilişkin günlük resmi verileri açıkladı.

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Buna göre son 24 saate 30 bin 438 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi vefat etti, iyileşenlerin sayısı 31 bin 413 oldu. Son 24 saatte 358 bin 064 Covid-19 testi yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "VAKA SAYILARI NEDEN DÜŞMÜYOR? Sebeplerden üçü: Toplumsal hareketlilik çok arttı. Dışarıda, ortak mekânlarda tedbire önem verilmiyor, hastalığın yayılma ortamları çok fazla. Toplum bağışıklığını henüz sağlamış değiliz. Ne yapmalıyız? Tedbirlere uymalı, aşılarımızı tamamlamalıyız" ifadelerini kullandı.

Günlük vaka sayısı dün 29 bin 802, vefat sayısı ise 228 olmuştu.

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