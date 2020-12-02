Samanyolu Haber /Sağlık / Covid-19 salgınında en yüksek günlük ölü sayısı /02 Aralık 2020 20:34

Covid-19 salgınında en yüksek günlük ölü sayısı

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 nedeniyle 193 kişinin daha öldüğünü, 31 bin 923 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Bugün açıklanan vefat sayısı salgındaki en yüksek günlük ölü sayısı oldu.

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Türkiye'de korona virüsü (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 193 kişi öldü, 31 bin 923 kişinin testi pozitif çıktı ve 6 bin 690 yeni hasta tespit edildi. Toplam ölü sayısı 14 bin 129'a, toplam hasta sayısı da 513 bin 656'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı bilgilere göre, 4 bin 821 kişi daha hastalığı atlattı ve iyileşenlerin sayısı 414 bin 141'e ulaştı.

Dün 5 bin 303 olan ağır hasta sayısı bugün 5 bin 502'ye çıktı.Gelişmeleri Twitter hesabından değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 6.690 yeni hastamız var. Mevsim şartları nedeniyle kapalı ortamların kullanımı arttı. Artan aktif hasta sayısını azaltmak için kalabalık, kapalı ve yeterince havalandırılmayan ortamlardan uzak durmalıyız" ifadelerini kullandı. 

GÜNLÜK ÖLÜ SAYISI 23 KASIM'DAN BERİ REKOR DÜZEYDE

Bugün açıklanan ölü sayısı ise salgında en yüksek günlük vefat sayısı oldu. Türkiye'de en yüksek günlük ölüm sayısı 23 Kasım'da açıklanmış, 153 kişi ölmüştü. 24 Kasım'da ise 161 kişi vefat etmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Kasım'da düzenlediği basın toplantısında günlük vefat sayısının en yüksek seviyeye ulaştığını söylemişti. Koca, “29 Temmuz'dan bu yana neredeyse her gün ağır hasta sayısının artıyor. Son 3,5 aydan bu yana ağır hasta sayımızda artış 9 kat gibi oldu. Vefat sayımız 168. Bugün en yüksek vefat sayımız” demişti.

26 Kasım'da 174, 27 Kasım'da da 177, 28 Kasım'da 182, 29 Kasım'da 185, 30 Kasım'da 188 ve 1 Aralık'ta 190 kişi ölmüştü. 
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