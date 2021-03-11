Covid-19 salgınının ilk yılında öğrendiğimiz yedi önemli şey ne?





Sadece yüz maskesi takmak koronavirüsün yayılmasını engellemiyor, ancak birkaç araştırmaya göre yayılmasını engellemek için çok yardımcı oluyor.

Covid-19 sırasında şiddetli belirtiler gösterme riski yaşla birlikte artıyor ve bu ileri yaştaki yetişkinleri daha büyük risk altına sokuyor.





Covid semptomları griptekilerle benzer olabilir:

yüksek ateş

öksürme

yorgunluk

Bazı insanlar ayrıca kas ağrısı, baş ağrısı ve muhtemelen ishal veya kusma yaşayabilir.





İngiltere Halk Sağlığı Kurumu tarafından yapılan bir araştırma, Covid-19'a yakalananların çoğunun (% 83) en az beş ay boyunca bağışıklığa sahip olduğunu ortaya koydu.





Brezilya varyantı (P.1 olarak da bilinir) şu anda en az 15 ülkede bulundu

50'den fazla ülkeye yayılan ve yeniden mutasyona uğradığı görülen İngiltere veya Kent varyantı (B.1.1.7 olarak da bilinir)

En az 20 başka ülkede bulunan Güney Afrika varyantı (B.1.351)

Mevcut aşılar, koronavirüsün ilk halleri etrafında tasarlandı, ancak bilim insanları, tam olarak olmasa da, bunların yine de işe yaraması gerektiğine inanıyor.