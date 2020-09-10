Samanyolu Haber /Sağlık / Covid-19 sonrası ekonomi gittikçe çöküyor /10 Eylül 2020 19:38

Covid-19 sonrası ekonomi gittikçe çöküyor

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, Türkiye'de koronavirüs salgını sebebiyle insanların yoksulluk korkusunu daha yoğun yaşadığını ifade etti.

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Ajansa konuşan Türk vatandaşları, yaşadıkları endişeleri anlattı.Terzi Hüseyin Göksoy, pandeminin en ağır günlerinde aç kalma stresinden fıtık olduğunu ifade etti.

48 yaşındaki Göksoy, insanların işe gitmediği için giysilere daha az ihtiyaç duyduğunu ve bu yüzden günde yama yaparak ortalama 5 ila 10 lira arasından para kazandığını söyledi. Göksoy, hâlâ istediklerinde çocuklarına para gönderemediğini söyledi.

Sigortasız çalışan düğün davulcusu Mehmet Coşkun, normal zamanlara göre yaptığı işe talebin ciddi oradan azaldığını vurgulayarak, "Kredi ödemelerim geldiğinde ne yapacağım bilmiyorum. Belki su satar veya binaları temizlerim" dedi.

Tekstil mağazası sahibi Meryem Yıldırım ise en büyük korkusunun tekrar dükkanların kapanmasına karar verilmesi olduğunu ifade etti. Kirasını ödemek için kredi aldığını ifade eden Yıldırım, "Bütün küçük işletme sahipleri şu anda bunu düşünüyor" dedi.

Haberde ekonomistler Ayşe Aylin Bayar, Oner Günçavdı ve Haluk Levent tarafından yapılan bir araştırmaya da dikkat çekildi.

Bu araştırmaya göre bu yılın sonuna kadar Türkiye'de yoksulluk sınırının altında yaşayanların sayısı iki katına çıkarak 20 milyona yükselebilir.
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