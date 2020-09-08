Samanyolu Haber /Sağlık / Covid-19 taşıyan anneler bebeklerini emzirmeye devam etmeli /08 Eylül 2020 10:15

Covid-19 taşıyan anneler bebeklerini emzirmeye devam etmeli

Sağlık Bakanlığı, ‘Çocuk Hasta Yönetimi ve Tedavi Rehberi’ni güncelledi. Rehbere eklenen anne sütü bölümünde koronavirüs tanısı konulan annelere 'bebeğinizi mutlaka emzirin' uyarısı yer aldı.

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‘Çocuk Hasta Yönetimi ve Tedavi Rehberi’ni güncelleyen Sağlık bakanlığı rehbere 'anne sütü' bölümünü ekledi. 

Bakanlık, Kovid-19 tanılı da olsa anne sütünün bebek için en iyi beslenme kaynağı olduğunu açıkladı.

Rehberde, “Anne sütündeki ana risk, anne ile yakın temas ve enfeksiyon riskidir. DSÖ, Kovid-19 şüphesi olan veya tanı alan annelerin emzirmeye başlaması veya devam etmesi için teşvik edilmesini öneriyor. Anneler, emzirmenin faydalarının, olası bulaşma risklerinden önemli ölçüde daha ağır bastığı konusunda mutlaka bilgilendirilmeli” denildi.
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