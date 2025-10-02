Covid-19 vakaları artışta, maske geri mi dönüyor?

- Ellerin düzenli yıkanması ve kapalı alanların havalandırılması.

- Gerekli durumlarda maske kullanımı ve yeterli sıvı tüketimi (1,5–2 litre su)

Bayram, tüm bu önlemlerin birlikte uygulanmasının hem bireysel hem de toplumsal bağışıklık kalkanını güçlendireceğini vurguluyor. Uzmanlar, maske kullanımının basit ama etkili bir korunma yöntemi olduğunu ve kış boyunca kalabalık kapalı alanlarda özellikle risk gruplarının bundan faydalanması gerektiğini belirtiyor.





Kış aylarında enfeksiyonlar artıyor, maske ve hijyen önlemleri, düzenli uyku, sağlıklı beslenme ve aşılar bağışıklığı korumanın temel araçları olarak öne çıkıyor.

Doç. Dr. Hatice Merve Bayram, özellikle kalabalık ve kapalı ortamlarda maske kullanımının kış aylarında hâlâ etkili bir korunma aracı olduğunu belirtiyor. Risk grupları arasında çocuklar ve yaşlılar öne çıkarken, grip aşısının önemi de bir kez daha altı çiziliyor. Bayram, kışın ikinci bir Covid-19 veya influenza zirvesinin mümkün olduğunu da ekliyor.- Akdeniz tipi, vitamin ve mineral açısından zengin beslenme- Her gün 7–8 saat kaliteli uyku- En az 30 dakika tempolu yürüyüş veya orta şiddette egzersiz- Stres yönetimi ve meditasyon gibi yöntemlerle hormon dengesini koruma