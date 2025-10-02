Samanyolu Haber /Sağlık / Covid-19 vakaları artışta, maske geri mi dönüyor? /02 Ekim 2025 14:04

Covid-19 vakaları artışta, maske geri mi dönüyor?

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte solunum yolu enfeksiyonlarında artış gözlemlenirken, uzmanlar maskenin yeniden gündeme gelebileceğini vurguluyor. Grip, nezle ve Covid-19 vakalarındaki yükseliş, soğuk ve kuru havayla birlikte kapalı alanlarda uzun süre bulunma, düşük nem ve D vitamini seviyelerindeki azalmadan kaynaklanıyor.

Doç. Dr. Hatice Merve Bayram, özellikle kalabalık ve kapalı ortamlarda maske kullanımının kış aylarında hâlâ etkili bir korunma aracı olduğunu belirtiyor. Risk grupları arasında çocuklar ve yaşlılar öne çıkarken, grip aşısının önemi de bir kez daha altı çiziliyor. Bayram, kışın ikinci bir Covid-19 veya influenza zirvesinin mümkün olduğunu da ekliyor.

Maske dışında bağışıklığı güçlendiren önlemler de kritik:
- Akdeniz tipi, vitamin ve mineral açısından zengin beslenme
- Her gün 7–8 saat kaliteli uyku
- En az 30 dakika tempolu yürüyüş veya orta şiddette egzersiz
- Stres yönetimi ve meditasyon gibi yöntemlerle hormon dengesini koruma
- Ellerin düzenli yıkanması ve kapalı alanların havalandırılması.
- Gerekli durumlarda maske kullanımı ve yeterli sıvı tüketimi (1,5–2 litre su)

Bayram, tüm bu önlemlerin birlikte uygulanmasının hem bireysel hem de toplumsal bağışıklık kalkanını güçlendireceğini vurguluyor. Uzmanlar, maske kullanımının basit ama etkili bir korunma yöntemi olduğunu ve kış boyunca kalabalık kapalı alanlarda özellikle risk gruplarının bundan faydalanması gerektiğini belirtiyor.

Kış aylarında enfeksiyonlar artıyor, maske ve hijyen önlemleri, düzenli uyku, sağlıklı beslenme ve aşılar bağışıklığı korumanın temel araçları olarak öne çıkıyor.
