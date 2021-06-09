Samanyolu Haber /Dünya / Covid-19 vakaları bir hafta içinde yüzde 74 arttı /09 Haziran 2021 20:29

Covid-19 vakaları bir hafta içinde yüzde 74 arttı

İngiltere'de son 24 saatte 7 bin 540 Covid-19 vakası görülmesiyle şubat ayından bu yana ilk kez günlük 7 bin sınırı aşılmış oldu.

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İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, son 24 saatte kaydedilen 6 can kaybı ile virüsten hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 127 bin 860'a yükseldi.

Geçen hafta 4 bin 330 olarak kayda geçen günlük vaka sayısı ise bir hafta içinde yüzde 74 artarak bugün 7 bin 540 oldu. Böylece 7 bin 434 vakanın kaydedildiği 27 Şubat'tan bu yana en yüksek günlük vaka artışı görüldü.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu, ilk olarak Hindistan'da görülen "Delta" varyantının, Alfa (İngiltere) varyantını geride bırakarak ülkede en baskın tür haline geldiğini duyurmuştu.
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