Samanyolu Haber /Gündem / Covid-19 vakaları patladı, Sağlık Bakanı Koca 'grip gibi' dedi /28 Haziran 2022 15:54

Covid-19 vakaları patladı, Sağlık Bakanı Koca 'grip gibi' dedi

Sağlık Bakanlığı verilerine göre bu hafta koronavirüs vakalarında yüzde 50 artış yaşandı. Yaşanan artışa ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hastalık artık grip gibi seyrediyor" yorumunda bulundu.

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Sağlık Bakanlığı'nın haftalık Covid -19 verilerine göre, 13-19 Haziran'da 10 bin 954 kişinin testi pozitif çıktı, 19 kişi ise yaşamını yitirdi. Vaka sayısında bu hafta yaklaşık yüzde 50 artış hesaplandı. 

Bu sayının bir haftaya bölündüğü takdirde günlük vaka sayısının çok rahat şekilde bini aştığını görülebiliyor. Nitekim maske yasağının kaldırılışı da vaka sayılarının binin altına düşmesiyle belirlenmişti.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son yaptığı açıklamada koronavirüsü gribe benzeterek, "Grip öneminde olan hastalık toplumsal anlamda endişe sebebi olmaktan çıktı. Vaka sayılarında son iki haftada üç kattan fazla artış olsa da, bunun tam tersine, hastane yükündeki azalış yine sürmektedir. Kötü günler geride kaldı. Benzerlerini gelecekte aramak yanlıştır. Herkes müsterih olsun" dedi.

Bakan Koca'nın bu açıklamasına karşın sağlık uzmanları Covid-19'da yeniden sıkıntılı günler yaşanacağı konusunda uyarılarda bulunuyor. 
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