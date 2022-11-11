Samanyolu Haber /Gündem / Covid-19 virüsü mutasyon geçirmeyi sürdürüyor /11 Kasım 2022 14:20

Covid-19 virüsü mutasyon geçirmeyi sürdürüyor

Dünya çapında 660 milyon kişiye bulaşan, 6.5 milyondan fazla kişinin ölümüne yol açan, Covid 19 pandemisi artık birçok ülkenin gündeminden çıkmak üzere. Buna karşın artan vakalar uzmanları endişelendiriyor. Güney Afrika'da bir araya gelen virüs ve salgın hastalık uzmanları, kış mevsimine girilirken yeni ve daha ölümcül varyant riskinin sürdüğü uyarısında bulundu. Şimdilik ortaya çıkmasa da yeni varyant için kullanılacak isimse "Pi" olacak.

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Yeni Covid varyantı henüz ortaya çıkmadı ancak ismi şimdiden hazır.
Yeni varyant için Yunan alfabesinde Omicron'dan sonraki harf olan Pi kullanılacak.

Güney Afrika'da dünyanın dört bir yanından virologların bir araya geldiği toplantıda, bilim insanları aşıların etkisine vurgu yaptı. Aşılama ve önceki enfeksiyonlarla gelen toplum bağışıklığının, pandeminin tehdit boyutunu azalttığı görüşü paylaşıldı.

Omicron'un geçen bir yıl içerisinde birçok farklı alt varyantı görüldüğüne dikkat çeken bilim insanları buna karşın "yeni bir isim gerektirecek boyutta" mutasyonların yaşanmadığını söylüyor.

Bu durumu "büyük şans" olarak nitelendirilen araştırmacılar, yeni ve daha bulaşıcı ya da ölümcül varyant riskinin sürdüğü uyarısında bulunuyor.

Özellikle bağışıklık sistemi zayıf kişilerin vücudunda virüsün uzun süre kalıp mutasyona uğradığı biliniyor. Hayvanlarda ortaya çıkan yeni bir varyantın yeniden insanlara bulaşması riski de devam ediyor.

Pandemide şimdiye kadar kayıtlara geçen vaka sayısı 640 milyona dayandı. Birçok kişi birden fazla kez virüse yakalanırken, 6 milyon 600 binden fazla kişi de hayatını kaybetti.

Vakalar artmaya devam ederken, dünya çapında son bir haftada 2 milyondan fazla kişi virüse yakalandı.

Geçtiğimiz yıl ortaya çıkan Omicron varyantının Delta'nın yerini almasına benzer şekilde kış mevsiminde yeni bir varyantın ortaya çıkma riskinin sürdüğü uyarısı yapılıyor.
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