Covid-19'da gizli tehlike: Daha kolay bulaşıyor

Araştırmalar, Covid-19'un gözden damlacık yoluyla da yayılabildiğini gösteriyor.







Peki, gözlerimizi bu "görünmeyen tehlikeye" karşı nasıl korumalıyız?





Sözcü'den Nazan Doğaner Halıcı'nın haberine göre, Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Metin Ekinci, lens kullananlara uyarılarda bulundu.





Covid-19'un, bulaştığı kişilerin gözyaşında ve konjonktiva salgılarında konjonktivit bulgularına (kızarıklık, çapaklanma, sulanma, batma hissi) neden olduğunu söyleyen Ekinci, bu nedenle Covid-19 taşıyıcısı olan veya virüsle enfekte olup da hastalık belirtileri olmayan kişilerden başkalarının gözüne damlacık yoluyla ya da direkt temasla bulaşabileceğini söylüyor ve ekliyor:





"Bir diğer deyişle, havada yüzen enfeksiyonun gözümüze teması etmesi hastalanmamıza yol açabilir."





Lens kullanmanın da Covid-19'un bulaşma riskini artırdığını belirten Dr. Ekinci, "Çünkü lens kullanımı nedeniyle oksijensizlik ve temas sonrası çizilmelerle korneanın koruyucu bariyerlerinin yırtılmasına yol açarak gözlerimizi enfeksiyona açık hâle getirir" diyor ve şöyle devam ediyor:





"Bunun dışında, lens kullanan bir kişi lensi takarken ya da çıkarırken gözüne ve çevresine doğrudan kendisi temas etmektedir. Böylece elinde ya da lenslerin bulunduğu yüzeyde virüs varsa, kendi gözüne virüsü bulaştırma riski çok yüksektir. Lens tabakasının, virüsün göze bulaşmasını engellediği iddiası da doğru değildir. Kalın tabakalı lenslerde de durum farklı değildir. Çünkü kontakt lens doğrudan ‘konjonktiva' denen tabakanın üzerini örtmemektedir. Lens konjonktivayı örtemediği için bulaşmaya karşı koruyuculuğu yoktur."









Lens kullanmak zorunda olanların, ellerini sık yıkaması ve elin yıkanmadan göze ve çevresine temasından kaçınması gerektiği uyarısını yapan Ekinci, "Lens solüsyonlarını daha önce üç günde bir değiştirirken şimdi içinde olduğumuz pandemi dönemi süresince her gün değiştirebilirler" tavsiyesinde bulunuyor.





"Aylık lensler yerine günlük ‘kullan-at' lenslerine geçebilirler" diye devam eden doktor, "Duş almak da göz kapakları ve çevresiyle elimizde olan virüsün temizlenmesi için faydalı bir faaliyettir. Direkt virüs taşıdığından emin olduğumuz kişi ile temas edersek, göz banyoları ile kornea ve konjonktivayı yıkayarak virüsleri uzaklaştırabilir ya da sayısını azaltabiliriz" ifadesini kullanıyor.