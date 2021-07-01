Samanyolu Haber /Gündem / Covid-19'da normale dönüş adımları sürüyor /01 Temmuz 2021 10:40

Covid-19'da normale dönüş adımları sürüyor

Covid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaların pek çoğunun kalktığı kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabı bugün başladı.

SHABER3.COM

İçişleri Bakanlığı’nın 27 Haziran’da yayımladığı genelgeyle kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabı başladı. Bu kapsamda, ilgili genelge doğrultusunda saat 05.00 itibarıyla Türkiye’de Covid-19 ile mücadeleye ilişkin yeni bir döneme geçildi.

Buna göre, pazartesi-cumartesi günleri saat 22.00’den sabah 05.00’e kadar olan ve pazarları ise tam gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile sınırlama süresince uygulanan şehirler arası seyahat kısıtlaması sona erdi. Faaliyetlerine ara veren tüm iş yerleri, ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenen açılış­ kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet göstermeye başlayabilecek. Kapalı yüzme havuzları hizmet verebilecek. Açık yüzme havuzları, 1 Haziran’daki genelgeyle faaliyete geçmişti.

OYUNLAR SERBEST

Sinema salonları, hamamlar, sauna ve masaj salonları ile eğlence mekanları gibi iş yerleri de müşteri kabul etmeye başlayacak.

Kahvehane ve kıraathanelerde taş ve kağıt oyunlarına ilişkin kısıtlama kaldırıldı. Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinlikler, açık alanlarda kişi başına 4 metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare yer bırakılarak düzenlenebilecek.

YOLCU SINIRLAMASI YOK

Şehir içi veya şehirler arası tüm toplu taşıma araçlarındaki yolcu sayısı sınırlandırmasına son verildi. Ayakta yolcu taşımak serbest hale geldi. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocukların şehir içi toplu taşıma araçlarını saat sınırlaması olmaksızın kullanabilmesi mümkün oldu. Kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanan 10.00­-16.00 mesai uygulaması sona erdi ve normal mesai düzenine geri dönüldü. Sünnet, nişan ve kına gibi etkinlikler serbest oldu. Piknik ve mesire alanlarında mangal yakmak serbest hale geldi.

NARGİLELER YASAK

Restoran, lokanta, kafe gibi yeme içme yerlerine girişte ateş ölçümü, HES kodu sorgulama, maske takma tedbirlerine devam edilecek. Masalar arası mesafe 1,5 metre olacak, aynı masada oturan kişi sayısı ise sınırlandırılmayacak. Nargile salonu ve nargile kafeler kapalı olacak, konaklama tesisleri de dahil olmak üzere hiçbir iş yerinde nargile servisi yapılmayacak. Etkinliklere, Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe prensiplerine uyulmak kaydıyla izin verilecek.

NİKAH VE DÜĞÜNLER

Nikah ve düğünlerde, kapalı yerlerde uygulanan kişi başına asgari 6 metrekare yer bulunması şartı devam edecek, katılımcı sayısı sınırlanmayacak. Nikah ve düğünlerde yiyecek ve içecek ikramı 15 Haziran’dan itibaren yapılabiliyordu. Bu uygulamaya devam edilecek ancak yeni dönemde bu etkinlikler sırasında canlı müzik dahil müzik yayınına saat 24.00’e kadar izin verilecek. Piknik ve mesire alanlarında metrekareye 4 kişi düşecek şekilde ziyaretçi planlaması yapılacak. Piknik alanlarında bulunan masaların arasında en az 3 metre mesafe bulundurulacak.

MÜZİK SAATİ SINIRI

Son Kabine toplantısı sonrası kademeli normalleşme kararlarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Müzikle ilgili kısıtlamaları akşam 12’ye çekiyoruz. Kusura bakmayın, gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktur” sözlerinin ardından müzik saati kısıtlamasıyla ilgili hüküm de genelgede yer aldı. Buna göre, canlı ve banttan müziklerin hepsi saat 00.00’den sonra çalınması yasak olacak.

Söz konusu yasak, müzisyenlerin ve kamuoyunun tepkisini çekmişti.

60 YAŞ ÜSTÜ VE HAMİLE KAMU ÇALIŞANLARI

1 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla kamu kurum ve kuruluşları normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmalarını sürdürecek. 60 yaş ve üzeri ile gebe kamu çalışanları, izinli sayılmaya devam edilecek. Gebeliğinin 24’üncü haftasından 32’nci haftasına kadarki süre içerisinde olan çalışanlar, normalleşme döneminde de idari izinli sayılmaya devam edilecek.
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