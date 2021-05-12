Covid-19'da son 24 saat

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.



Buna göre, Türkiye’de toplam vaka sayısı 5 milyon 50 bini aştı. Türkiye'de son 24 saatte 228 bin 192 Covid-19 testi yapıldı, 13 bin 29 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti.





Ağır hasta sayısı 2 bin 827 oldu, iyileşen sayısı 4 milyon 766 bin 124'e yükseldi.





AĞIR HASTA SAYISI 2 BİN 827





Son 24 saatte 22 bin 253 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 4 milyon 801 bin 291’e ulaştı.





Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 4, ağır hasta sayısı da 2 bin 827 oldu.





Türkiye'nin 12 Mayıs 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:







