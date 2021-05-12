Samanyolu Haber /Gündem / Covid-19'da son 24 saat /12 Mayıs 2021 21:22

Covid-19'da son 24 saat

Sağlık Bakanlığı'nın resmi verilerine göre son 24 saatte 232 kişi daha koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Açıklanan 12 Mayıs 2021 tarihli son koronavirüs verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 228 bin 192 Covid-19 testi yapıldı, 13 bin 29 kişinin testi pozitif çıktı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı. 
Buna göre, Türkiye’de toplam vaka sayısı 5 milyon 50 bini aştı. Türkiye'de son 24 saatte  228 bin 192  Covid-19 testi yapıldı, 13 bin 29 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 827 oldu, iyileşen sayısı 4 milyon 766 bin 124'e yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISI 2 BİN 827

Son 24 saatte 22 bin 253 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 4 milyon 801 bin 291’e ulaştı.

Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 4, ağır hasta sayısı da 2 bin 827 oldu.

Türkiye'nin 12 Mayıs 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: 


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