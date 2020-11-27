"COVID-19'daki değişim devam ederse grip gibi mevsimsel bir hastalık olacak"

Rusya Bilimler Akademisi Çumakov Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nin Genel Viroloji Birimi Müdürü Georgiy İgnatyev, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) büyük olasılıkla mevsimsel bir hastalık haline geleceğini ve gripte olduğu gibi her yıl aşı yapılması gerekebileceğini kaydetti.







Sputnik'te yer alan haberde İgnatyev, virüsün değiştiğini, ilkbaharda incelenen izolatların (virüsün), sonbahardakilere göre farklı olduğunu belirterek, "Virüs değişirse, ki büyük olasılıkla değişecektir ve bu değişim devam ederse, öyle bir ihtimal de var, koronavirüste de griple karşılaştığımız durumun aynısıyla karşılaşabiliriz" ifadelerini kullandı.





Değişikliklerin tespit edilebilmesi için, virüsün izlenmesi gerektiğine vurgu yapan İgnatyev, şöyle devam etti:





"Eğer değişirse, o zaman aşımızın (Çumakov Merkezi'nin geliştirdiği aşı) belli bir avantajı olduğunu söyleyebilirim. Değişmesi durumunda, aşının üretimi sırasında, suşu daha uygun olanıyla değiştirerek yeni bir ilaç elde edebileceğiz."

Ignatiev ayrıca, grip aşısı kampanyasında olduğu gibi, Rusya'da aşılama için yaklaşık 40 milyon doz ilaç gerekebileceğini, ancak bu hesaplamanın aşılamanın mevsimsel hale gelmesi durumunda geçerli olacağını dile getirdi.