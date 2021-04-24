Covid-19'dan 339 vefat

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.







Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 339 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 40 bin 596 vaka ve 2 bin 905 yeni koronavirüs hastası tespit edildiğini bildirdi.





Koronavirüs nedeniyle 38 bin 11 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 4 milyon 591 bin 416'a yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 52 bin 297 oldu.





AĞIR HASTA SAYISI 3 BİN 511





Tabloya göre, toplam test sayısı 45 milyon 623 bin 978, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 511, toplam iyileşen sayısı 4 milyon 22 bin 408, bugünkü test sayısı 281 bin 183 olarak kayıtlara geçti.





Türkiye'nin 24 Nisan 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:



















