Samanyolu Haber /Gündem / Covid-19'dan 339 vefat /24 Nisan 2021 20:16

Covid-19'dan 339 vefat

Sağlık Bakanlığı, 24 Nisan 2021 koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 40 bin 596 kişiye vaka, 2 bin 905 kişiye koronavirüs hasta (Covid-19) tanısı konuldu. 339 kişi daha yaşamını yitirdi.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 339 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 40 bin 596 vaka ve 2 bin 905 yeni koronavirüs hastası tespit edildiğini bildirdi.

Koronavirüs nedeniyle 38 bin 11 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 4 milyon 591 bin 416'a yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 52 bin 297 oldu.  

AĞIR HASTA SAYISI 3 BİN 511

Tabloya göre, toplam test sayısı 45 milyon 623 bin 978, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 511, toplam iyileşen sayısı 4 milyon 22 bin 408, bugünkü test sayısı 281 bin 183 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin 24 Nisan 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:





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