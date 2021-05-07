Samanyolu Haber /Dünya / Covid-19'dan ölenler 1 yıldır tırlarda bekletiliyor /07 Mayıs 2021 22:47

Covid-19'dan ölenler 1 yıldır tırlarda bekletiliyor

Covid-19 salgınından sonra New York’un Brooklyn şehrinde ölenler için konulan soğutucu kamyonlarda halen 750 civarında cesedin bulunduğu belirtildi.

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Kar amacı gütmeyen The City isimli kuruluşun internet sayfasında, Brooklyn’in 39. Cadde İskelesi’nde geçici morg olarak kullanılan kamyonlarda, ne zaman bölgedeki mezarlıklara gömüleceği belli olmayan 750 Kovid-19 kişinin cesedinin bir yılı aşkın süredir bekletildiği belirtildi.

The City kuruluşunun, Missing Them organizasyonu ve Columbia İstikrarlı Araştırma Raporlama Merkeziyle 13 aydır yürüttükleri araştırma, Nisan 2020’den bu yana 500 ila 800 arasında değişen yüzlerce cesedin soğutucu kamyonlarda tutulduğu ve ne zaman defnedileceğine yönelik net gelişmenin olmadığını ortaya koydu.

Baş Tıbbi Muayene Ofisi Komiser Yardımcısı Dina Maniotis, New York Şehir Meclisi toplantısında, “Şehir yönetimi yakın gelecekte bu cesetlerin sayısını azaltmaya çalışacak ve ailelere transferler hakkında bilgi vermeye çalışacak.” diye konuştu
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