Samanyolu Haber /Gündem / Covid-19'dan vefat sayısı arttı /03 Mayıs 2021 20:05

Covid-19'dan vefat sayısı arttı

Sağlık Bakanlığı, 3 Mayıs 2021 tarihine ait son koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 243 bin 648 Covid-19 testi yapıldı, 24 bin 733 kişinin testi pozitif çıktı, 347 kişi hayatını kaybetti.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı. 

Buna göre, Türkiye’de toplam vaka sayısı 4 milyonu 900 bini geçti. Türkiye'de son 24 saatte 243 bin 648 Covid-19 testi yapıldı, 24 bin 733 kişinin testi pozitif çıktı, 347 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 3 bin 438 oldu, 35 bin 438 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 515 bin 819'a yükseldi.

Türkiye'nin 3 Mayıs 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:


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