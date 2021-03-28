Samanyolu Haber /Gündem / Covid-19'la ilgili merak edilen soru /28 Mart 2021 10:09

Covid-19'la ilgili merak edilen soru

Covid-19'la ilgili yeni bir bilgi daha ortaya çıktı. Yapılan araştırmalar hastalık sebebiyle koku alma duygusunu kaybedenlerin, koku eğitimi ile yeniden kokuları algılayabileceğini ortaya koydu.

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Yapılan araştırmalar Covid-19 nedeniyle kaybedilen koku duyusunun koku eğitimiyle geri kazanılabileceğini ortaya koydu. 

Oxford Academic'de yayımlanan araştırmaya göre, Covid-19'a yakalananların yüzde 77'sinin bir tür koku duyusu kaybı yaşadığı tahmin ediliyor.

Enfekte olunması sonucu koku duyusu kaybı yaşayan kişiler, önceden kendilerine normal gelen kokulardan daha sonra rahatsızlık duyacak "parosmi" adlı bir rahatsızlık geçirebiliyor.

Birkaç araştırma ise koku eğitiminin, koku alma duyusunun bir kısmını veya tamamını sinüs enfeksiyonları gibi diğer viral hastalıklar yüzünden kaybedenlere yardımcı olabileceğini gösterdi.

Fizik tedaviye benzeyen ve tekrarlanması gereken koku eğitimi, koku alma sistemini uyarmak ve eski haline dönmesine yardımcı olmak için aylar sürecek şekilde günde iki kez güçlü kokuları koklamayı gerektiriyor.

Araştırmada, kişilerde koku kaybı iki haftanın ardından düzelmediyse koku eğitimine başlanabileceği belirtiliyor.

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